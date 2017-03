Wolfsfeld. Sind wir doch mal ehrlich, ob Lusche oder Nichtlusche, jeder will in Frieden leben. Selbst ein harter Brocken wie Ausbilder Schmidt.

Deswegen ist er ja auch in den 80er Jahren zum Bund gegangen, um eben den Frieden für dieses Land zu verteidigen. Äh, ja ok, …er ist auch wegen dem Panzerfahren hingegangen und wegen dem Schiesstand…und ja er wollte auch Rekruten zusammenstauchen….Aber der Wille war da, für den Frieden, oder so ähnlich. Er war halt noch sehr jung!

Und heute brennt es überall auf der Welt, nix mehr mit „überschaubarer kalter Krieg“. Ob Länder, Diktaturen, Terrorgruppierungen, Banken, Lobbyisten und Frauenrechtlerinnen. Alle wollen sie unseren Frieden zerstören.und nerven.

Aber was noch mehr nervt, ist die heutige Bettnässergeneration die noch nicht mal mitbekommt, dass wir angegriffen werden. Es geht doch schon bei der guten alten Lebensversicherung los. Die klauen unser Geld! Und was machen wir? Nichts!

Das soll sich ändern, den jungen Leuten muss jemand mal wieder den A… aufreißen, oder?



Ausbilder Schmidt in neuer Mission. Ihr wollt Frieden?

Dann wehrt euch! Zugegeben, die Methoden bei Ausbilder sind nicht immer die „feinsinnigsten“, aber sie sind halt irgendwie, effektiv. Zumindest ist Ausbilder Schmidt davon überzeugt, Jawoll!

Ausbilder Schmidt greift in seinem neuen Programm aktuelle Themen auf. Diese präsentiert er gewohnt mit viel Leidenschaft, Improvisation, Stand up Comedy und Show für die ganze Familie! Aber natürlich gibt es wieder neue Geschichten aus der Chaos-Familie vom Ausbilder. Und Ausbilder Schmidt ist auf seine alten Tage gefordert - das neue Ausbildungs-Modell vom Verteidigungsministerium wurde vorgestellt: „Carmen Chantalle", die Ausbilderin!



Im Rahmen der Benefizaktion von Kinderlachen-Eifel e.V. tritt der Ausbilder am Mittwoch den 12.04.2017 im Zirkuszelt des Projekt Circus Proscho auf dem Sportplatz in Wolsfeld auf. Vorstellung ist um 19:30 Uhr und Einlass ab 18:30 Uhr.

Der Eintritt kostet 15 € im Vorverkauf und 17,50 € an der Abendkasse oder bei der Onlinebuchung. Vorverkaufsstellen sind die KSK Bitburg und Irrel und der Happy Getränkemarkt in Bitburg (Südring).

Mehr Infos gibt es unter www.jugendreisen54.de oder unter 06568-969306





