Straßenschild / Brunner/ Habel-Thomé

Ein Projekt mit Gerolsteiner Realschülern im Archiv der Schule führte zu einem seltenen Dokument aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Im September 1896 traf sich in Gerolstein ein Kreis junger und begabter Sänger und Instrumentalisten aus dem Freundeskreis des bekannten Gerolsteiner Rektors, Stephan Dohm. Unter den Freunden von Stephan Dohm war die Pianistin und Sängerin Gertrud Grunow. Sie gab in Gerolstein ein bejubeltes Konzert. „Gertrud Grunow wurde zu einer anerkannten Meisterin im Bauhaus Weimar und bekannten Musikforscherin“ so Projektleiter Till Habel-Thomé.

Im Verlauf der Aktendurchsichten und Interpretation der alten Handschriften wurde deutlich, dass dieses Konzertereignis von 1896 hier in Gerolstein den Beginn einer organisierten Kulturarbeit bedeutete, wie sie auch im 21. Jahrhundert fortgeführt wird.

Einen Straßennamen, der an die herausragende Künstlerin hier in Gerolstein erinnert, wünschen sich Elke Brunner vom Förderverein der Realschule plus und Lehrer Till Habel-Thomé .

„Unsere engagierten Eltern des Fördervereins sind daran interessiert, diese Künstlerin und die Arbeit der Realschüler zu würdigen und haben ein Straßenschild mit dem Namen der Künstlerin finanziert. Nun werden wir der Verwaltung den Vorschlag zur Namensgebung einer Straße hier im Ort Gerolstein zugehen lassen“, sagt Elke Brunner als Fördervereinsvorsitzende.



Gerolstein kann mit dieser Straßenbenennung ein Denkmal errichten. Neben der bayerischen Landeshauptstadt München wäre es der zweite Ort in der Bundesrepublik mit einer Gertrud-Grunow-Straße.



Über die Archivforschungen berichtet die Schulhomepage www.realschule-gerolstein.de.





Links: www.realschule-gerolstein.de