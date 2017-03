Unser Foto zeigt in der 1. Reihe v.r. Lea Wirfs, Heike und Holger Wirfs, Praktikant Eugen Ziz, Heiner und Elke Wirfs, Praktikant Tarszan Tharmalingam. 2. Reihe v.l. Sascha Neubauer, Dieter Probst, Peter Finke, Gerfrid Neumann, Christian Hartisch.

GEROLSTEIN. Über 30 Jahre sind Sie bereits am Markt: Auto-Wirfs in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ist vielen bestens bekannt. 1985 gründeten Heiner und Elke Wirfs das Unternehmen als Freie Werkstatt mit Groß- und Einzelhandel. Mit den Jahren wurde der Betrieb erweitert. Es kamen Lackiererei und Abschleppdienst mit mittlerweile drei Abschleppwagen hinzu.

Wir sind ein klassisches Familienunternehmen mit einem eingespieltem und geschultem Team“, erklärt Heiner Wirfs und dankt besonders seinem treuen Mitarbeiter Dieter Probst, einem Mann der ersten Stunde. Dieter Probst ist 30 Jahre als Kfz-Mechaniker im Unternehmen und wurde in einer Betriebsfeier besonders geehrt. Er erhielt die Goldene Ehrennadel des Rheinland-Pfälzischen Kraftfahrzeuggewerbes für die langjährige Treue und die vorbildliche Pflichterfüllung.



Bei Auto-Wirfs ist die nachfolgende Generation im Betrieb tätig mit Sohn Holger und dessen Ehefrau Heike. Aktuell schaut Auto-Wirfs voller Stolz auf die Auszeichnung des mit 100 Punkten bestandenen Werkstatttests. „Volle Punktzahl - mehr ist nicht drin“ sagt Holger Wirfs und erklärt: „Als Auto Crew Partner, ein Werkstattkonzept der Robert Bosch GmbH, werden wir regelmäßig getestet.“



Ein unabhängiges Prüfinstitut (TÜV) prüft die Werkstatt von der Kundenannahme über die Werkstattleistung bis hin zur Rechnungslegung. Hierfür wird ein mit Fehlern präpariertes Auto zur Inspektion angemeldet. Alle Abläufe werden unter die Lupe genommen und vor allem die professionelle Erkennung und Bewertung der eingebauten Fehler beurteilt. Die Auto Crew Systemzentrale gratuliert dem Betrieb zu diesem mit Bravour bestandenen Test. Heiner Wirfs nahm die Urkunde stellvertretend für das gesamte Team entgegen und meint „Die Auszeichnung ist ein Produkt unserer Team-Arbeit!“





Links: www.auto-wirfs.de