Die Kreisverbände im Bauern- und Winzerverband Rheinland Nassau e.V. Daun und Cochem-Zell laden zur großen gemeinsamen Kreisbauernversammlung am Montag, den 20.03.2017 um 10 Uhr in der Lehwaldhalle in Darscheid ein.



An diesem Vormittag wird der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Dr. Volker Wissing einen Vortrag zum Thema „Agrarpolitik in Rheinland-Pfalz im Spannungsfeld wischen Wettbewerb und Gesellschaft“ halten. Wir freuen uns viele Interessierte an diesem Tag auf unserer gemeinsamen Kreisbauernversammlung in Darscheid begrüßen zu können!





Links: www.bwv-net.de