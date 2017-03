Gerolstein. Welche Unternehmen übernehmen in Deutschland soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung? Welche Marke steht für nachhaltiges Engagement? Um diese Frage zu beantworten, führten Deutschland Test und Focus-Money gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue eine bundesweite Online-Umfrage durch.



Testsieger unter den Alkoholfreien Getränke-Anbietern ist der Gerolsteiner Brunnen. Kein anderes Unternehmen in dieser Kategorie nahmen die Verbraucher in puncto nachhaltiges Engagement besser wahr. „Unser Mineralwasser ist ein Naturprodukt, dessen einzigartige Qualität es zu bewahren gilt. Für uns ist Umweltschutz gleichbedeutend mit Produktschutz. Doch Qualität bedeutet darüber hinaus auch, Verantwortung für die sozialen und ökologischen Wirkungen des eigenen Handelns zu übernehmen“, erklärt Ulrich Rust, Geschäftsführer Technik & Logistik des Gerolsteiner Brunnen. „Dass Verbraucher unser nachhaltiges Engagement wahrnehmen, freut uns sehr und bestärkt uns, diesen Weg weiter zu gehen.“



Als Preisträger erhält Gerolsteiner das Siegel „Nachhaltiges Engagement – Prädikat ‚Testsieger‘ von Deutschland Test und Focus-Money. Insgesamt beurteilten die Verbraucher 1.387 Unternehmen beziehungsweise Marken aus 103 Branchen. Von November bis Dezember 2016 wurden insgesamt 445.227 Kundenurteile erfasst.





Links: www.gerolsteiner.de