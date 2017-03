Der Kreisbauernverband Daun veranstaltet am Freitag, den 10.03.2017 um 20:00 Uhr in der Gaststätte „Schwarzbrennerei“ in Gerolstein eine Weiterbildungsveranstaltung im Rahmen der ländlichen Erwachsenenbildung (LEB). Herr Ökonomierat Leo Blum referiert über das Thema: „Lohnt sich die eigenständige agrarsoziale Versicherung noch?“.



Durch den Besuch dieser Veranstaltung wird der Landwirt in die Lage versetzt, einen vertieften Einblick in die gesetzlichen- und rechtlichen Bedingungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung zu bekommen.



Ihm werden vor Ort Hintergrundinformationen zum Thema näher gebracht. Des Weiteren werden aktuelle agrarpolitische Themen, Neuerungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und gesetzliche Änderungen im Steuerrecht behandelt.





