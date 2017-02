Die Polizeiinspektion (PI) Daun umfasst in ihrem Zuständigkeitsbereich die Verbandsgemeinden Daun, Gerolstein, Hillesheim und Kelberg. Die ebenfalls zum Vulkankreis gehörende Verbandsgemeinde Obere Kyll wird von der PI Prüm betreut.



Im Bereich der PI Daun ereigneten sich im vergangenen Jahr insgesamt 2223 Unfälle, 80 Unfälle mehr als im Jahre 2015 (2142). Im Bereich der VU mit Getöteten stieg die Zahl von 2 auf 4 Personen. Die Zahl der Schwerverletzten fiel von 66 im Jahre 2015 auf 60 (2016) ebenfalls sank die Anzahl der Leichtverletzten von 135 (2015) auf 13 (2016). Nach wie vor tragen die Wildunfälle mit 38% (858) maßgeblich zum Gesamtunfallgeschehen bei.



Hauptunfallursachen:



Die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden ist nach wie vor die nicht angepasste und/oder überhöhte Geschwindigkeit mit 34%, gefolgt vom Abstand mit 15%, Missachtung der Vorfahrt/Vorrang mit 12% und den Fehlern beim Abbiegen/Wenden/Rückwärtsfahren mit 9%.



Bei den Sachschadenunfälle (Blechschäden) ist die häufigste Unfallursache Fehler beim Abbiegen/Wenden/Rückwärtsfahren mit 24%, gefolgt von Geschwindigkeit mit 10% und Abstand 6,5%.



Anstieg der Verkehrsunfälle mit jungen Fahrerinnen und Fahrern (18-24 Jahre)



Bei der Gruppe der jungen Fahrer ist ein weiterer Anstieg der Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Lagen die Unfallzahlen im Jahre 2015 noch bei 473 so liegen die Unfallzahlen 2016 bei 525, dies ist ein Anstieg auf 23%.

Es wurden hierbei 1 Person getötet, 17 Personen schwer verletzt (2015: 19) und 52 Personen leicht verletzt (2015: 44). Seit 2012 ist ein stetiger Anstieg der Verkehrsunfallzahlen mit jungen Fahrern zu verzeichnen.



Mangelnde Fahrpraxis zusammen mit einer hohen Risikobereitschaft tragen zu diesem hohen Anteil am Unfallgeschehen bei.



Positiv zu werten ist das es lediglich einen Verkehrsunfall beim „begleitenden Fahrern mit 17“ gegeben hat.



Es wird versucht durch Vorträge zum Thema „ Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ und Verkehrssicherheitstage an den Gymnasien und Berufsschulen diese Altersgruppe zu einer verkehrssicheren Teilnahme am Straßenverkehr anzuhalten.



Anstieg der Verkehrsunfälle mit Senioren (Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahren)



Autofahren bedeutet für jeden mobil und unabhängig zu sein. Das ist besonders für ältere Menschen wichtig. Denn nur wer mobil ist, kann im Alter noch soziale Kontakte pflegen und sich selbst versorgen. Dabei kann es auch zu Unfällen kommen.



Im Jahre 2016 stieg die Zahl der Unfälle bei dieser Risikogruppe im Vergleich zum Vorjahr 2015 von 306 auf 360 Unfälle an, dies entspricht einem Gesamtanteil von 16%. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden ging erfreulicherweise von 38 im Jahr 2015 auf 31 Personen zurück. Bei der Zahl der Verunglückten ist ebenfalls ein Rückgang von 57 Personen in 2015 auf 40 Personen in 2016 zu verzeichnen.



Im Jahre 2016 wurde 1 Unfallbeteiligter getötet, die Zahl der Schwerverletzten fiel von 13 in 2015 auf 7 in 2016, ebenfalls fiel die Zahl der Leichtverletzten von 25 auf 23.



Bei den Senioren in der Altersgruppe von 65-74 Jahren lag das Verschulden der Unfälle bei 148 = 41%. In der Altersgruppe ab 75 Jahren lag der Anteil bei 130 VU = 36%. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.



Die Hauptunfallursache ist bei den Senioren „Fehler beim Wenden und Rückwärtsfahren“ mit 91 VU = 25%, gefolgt vom Abstand mit 27 VU (7%).



Durch Veranstaltungen in diesem Bereich z.B. „Verkehrssicherheitstag für Senioren“ werden die Senioren ersucht zusammen mit einem Fahrlehrer sich selbst zu überprüfen und festzustellen, ob eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr noch möglich ist oder es sinnvoll erscheint, auf Alternativen umzusteigen oder Fahrdienste in Anspruch zu nehmen.



Da das Interesse der Senioren an einer Veranstaltung sehr groß war, sind weitere Veranstaltungen in diesem Jahr geplant. Wir wollen es den Senioren ermöglichen, ihr theoretisches und praktisches Wissen im Rahmen eines Verkehrssicherheitstages wieder etwas aufzufrischen. Ziel ist, dass Senioren länger und sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.



Gleichbleibende Anzahl von Unfällen mit Motorradfahren (Mehr Personenschäden)



Gerade im Frühjahr und in den Sommermonaten erfährt das Fahren mit dem motorisierten Zweirad eine immer größere Beliebtheit, weil es eine gute Kombination aus Geschwindigkeit, Spaß, Technik und Erlebnis bietet. Beim Fahren, lässt sich die Natur anders als im Auto erleben. Jedoch können bei dieser Form der Verkehrsteilnahme größere Personenschäden bei Unfällen nicht ausgeschlossen werden.



In der Langzeitentwicklung stieg die Zahl der Unfälle leicht, aber kontinuierlich von 61 in 2012 auf 66 im Jahre 2016 an. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden stieg von 44 im Jahre 2015 auf 50 im Jahre 2016. Dabei wurden 4 Personen getötet, 25 Personen schwer verletzt und 21 leicht verletzt. Die häufigste Unfallursache ist auch hier die Geschwindigkeit mit 26 VU (= 39%).



In der Unfallstatistik stellt den größten Anteil der motorisierten Zweirädern die Altersgruppe ab 25 Jahren und zunehmend auch die Altersgruppe von 45-64 Jahren. Die Altersgruppe von 45-64 Jahren, stellt auch den größten Teil der Hauptverursacher der Unfälle- vornehmlich mit der Ursache nicht angepasste und/oder überhöhte Geschwindigkeit. Im Jahre 2016 waren es insgesamt 4 Getötete, 21 Schwerverletzte und 17 Leichtverletzte.



Bei den Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen waren es 8 Verkehrsunfälle mit 4 Schwerverletzten und 4 Leichtverletzten.



Auf diese Risikogruppe der Motorradfahrer versucht die Polizei mit verschärften Kontrollen, als auch mit ganzjährigen Präventivmaßnahmen, beispielsweise wie das internationalen Unfallbekämpfungskonzeption des Polizeipräsidiums Trier „Motorradfahren in der Eifel, aber sicher“, einzuwirken. Die genannte Veranstaltung findet dieses Jahr erneut am Samstag, den 22.04.2017in Wiesbaum im HIGIS statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, mit Vorträgen und praktischen Übungen von Fahrsicherheitstrainern ein gutes Gefühl für das Motorrad zu entwickeln.



Weiterhin werden durch verschiedene Dienstgruppen der Inspektion Zweiradkontrollen durchgeführt. Auch Anfahrtskontrollen bei Großveranstaltungen z.B. Nürburgring, werden durch den Zusammenschluss einzelner Dienststellen an diesen Tagen, durchgeführt.



Anstieg der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern (0-14 Jahre)



Kinder nehmen auf vielfältige Weise am Straßenverkehr teil und sind doch das schwächste Glied. Aufgrund ihrer Unerfahrenheit und ihres Bewegungsdranges sind sie oft die Leidtragenden in Verkehrsunfällen.



Leider stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung von 16 Kindern in 2015 auf 21 Kinder in 2016. Die Zahl der Verunglückten Kinder liegt ebenfalls bei 21 Kindern, dabei wurden 5 schwer verletzt und 16 leicht verletzt.



Erfreulicherweise wurde in den letzten beiden Jahren kein Kind bei Verkehrsunfällen getötet. Ebenfalls erfreulich ist es, dass es 2016 keinen Schulwegs-Unfall zu verzeichnen gab.



Bei den Verkehrsunfällen wurden insgesamt 13 Kinder als Mitfahrer verletzt, 4 Kinder als Radfahrer, 1 Kind als Fußgänger, 1 Kind als Inliner und 2 Kinder unter sonstigen Umständen.



Auch auf diese Risikogruppe muss man mehr Aufmerksamkeit richten, denn obwohl sich - trotz gezielter Kontrollen vor Kindertagesstätten und Schulen - die Zahl der Kinder, die im Fahrzeug nicht oder nicht richtig gesichert werden, in den vergangenen Jahren verringert hat, wurden bei den 21 Verkehrsunfällen 13 Kinder als Mitfahrer verletzt.



Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss wieder leicht gestiegen



Die Unfallursache Alkohol ist mit 28 VU gegenüber dem Vorjahr mit 24 VU gestiegen. Die Beteiligung an den Gesamtunfällen liegt bei 1,2%. Bei diesen Unfällen wurden 5 Personen schwer- und 5 Personen leicht verletzt.



Die VU mit der Unfallursache Drogen ist ebenfalls gestiegen von 1 im Jahre 2015, auf 5 in 2016. Dies stellt einen Anteil am Unfallgeschehen von 0,2% dar.



Durch gezielte präventive Aufklärungsmaßnahmen und u.a. durch Verkehrssicherheitstage an Schulen, wird versucht die Gefahr des Alkohol- und Drogenkonsums und dessen mögliche Auswirkungen im Straßenverkehr aufzuzeigen.





Links: www.polizei.rlp.de