v.l.: Uwe Szymanski (Kfm. Direktor), Frank Tietz (Pflegedirektor), Carena Lorse (Fachpflegekraft ATP/Geriatrie), Brunhilde Hell (Kreisverwaltung Bitburg-Prüm/Projektleitung), Dr. med. Christoph Rick (ltd. Oberarzt Geriatrie) und Rudolf Pick (Kreisverwaltung Bitburg-Prüm); © Tamara Büchel

Das St. Joseph-Krankenhaus Prüm verbessert die Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus weiter, als Netzwerkpartner in der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz“ der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Menschen mit Demenz haben es bei einem Krankenhausaufenthalt schwer, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen oder sich zurechtzufinden. Sie brauchen im Krankenhaus Hilfe bei der Orientierung und bei der Beschäftigung, um Angst und Unruhe zu mindern. Ziel ist es, neben der Behandlung der Grunderkrankung, die vorhandenen Fähigkeiten einzubeziehen und möglichst zu fördern.

Ein Tag der Demenz im St. Joseph-Krankenhaus möchte das Projekt vorstellen sowie aufzeigen, was bereits im Prümer Krankenhaus für Patienten mit der Nebendiagnose Demenz umgesetzt wird und was in Zukunft geplant ist. Am Dienstag, 21. März 2017, ab 16 Uhr informieren Frau Brunhilde Hell (Projektleitung, Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm), Dr. med. Christoph Rick (Ltd. Oberarzt der Abteilung für Geriatrie im Prümer Krankenhaus), Frau Carena Lorse (Fachpflegekraft ATP/Aktivierend Therapeutische Pflege / Geriatrie im St. Joseph-Krankenhaus Prüm), Dr. med. Peter Heinen (Facharzt für Neurologie, ärztlicher Leiter Gedächtnisklinik St. Josef, St.Vith/Belgien), Frau Uschi Wihr (Dipl.-Soz.-Päd., Demenzzentrum Trier). Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.



In der Fachabteilung für Geriatrie des St. Joseph-Krankenhauses wenden zum Beispiel die Pflegekräfte die aktivierende Pflege an, die die Patienten ihren Fähigkeiten entsprechend einbezieht. Außerdem hatten Pflegekräfte in der Vergangenheit die Weiterbildung zum Thema „Gerontopsychiatrische Fachkenntnisse“ gemacht. Ergotherapie, Spaziergänge, Musizieren dienen der Beschäftigung, um zum Beispiel den Patienten Unruhe zu nehmen und möglichst den Tag-Nacht-Rhythmus beizubehalten. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hierbei herzlich willkommen und werden bei Interesse geschult.



Das Projekt „ Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ läuft über zwei Jahre und wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Kontakt:

Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Trierer Str.1, 54634 Bitburg

Brunhilde Hell, Projektleitung, Tel: 06561- 15 1121, Mail: hell.brunhilde@bitburg-pruem.de

Weitere Infos: http://bitburg-pruem.de/link/demenz



St. Joseph Krankenhaus, Kalvarienberg 4, 54595 Prüm

Ansprechpartner: Ltd. Oberarzt Geriatrie Dr. med. Christoph Rick, Tel: 06551-15-140 (Sek. Innere Medizin), crick.sjk-pr@ct-west.de





Links: www.krankenhaus-pruem.de | www.ct-west.de