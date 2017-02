In Prüm laufen die Vorbereitungen für die 26. Grenzlandschau. Die internationale Handelsmesse öffnet im Frühling wieder ihre Tore – von Freitag, 28. April, bis Dienstag, 2. Mai.



Viel Bewegung



Während im Zentrum von Prüm der Hahnplatz mehr und mehr seine neue Gestalt annimmt, freut man sich in der Abteistadt zugleich auf einen Klassiker - die Grenzlandschau (GLS). Zum 26. Mal wird sie ausgerichtet, die Aussteller ziehen bereits wieder kräftig mit.



Schon im Herbst waren die meisten Flächen in den Zelten und auf dem Außengelände gebucht. Insgesamt haben sich 170 Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen frühzeitig zur Teilnahme entschieden, so dass man schon jetzt sagen kann: Die Grenzlandschau 2017 wird ihren Besuchern ein sehenswertes, hochwertiges und umfassendes Angebot präsentieren.



Die Grenzlandschau ist im Laufe der Zeit zum beliebten Treffpunkt für Familien und Gruppen geworden, die sich gerne nach dem Messerundgang in der Markthalle zusammensetzen und sich bei kulinarischen Genüssen und erfrischenden Getränken am abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm erfreuen.



Die große zweijährliche Schau in der Abteistadt, mit Ausstellern aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie lockt regelmäßig um die 20.000 Besucher aufs Prümer Messegelände.



In diesem Jahr präsentieren sich Prümer Handel und Gewerbe zum ersten Mal mit einem gemeinsamen Stand auf der GLS.



Die Besucher erwartet ein breites Angebot an Information und Unterhaltung. Zu den Schwerpunktthemen Aus- und Weiterbildung und Gesundheit sowie Energiesparen gibt es zahlreiche Vorträge und Sonderveranstaltungen.



Für gute Unterhaltung in der Festhalle wurden bereits die Musikvereine aus Büdesheim, Pronsfeld und Seiwerath engagiert.



Die Abendunterhaltung übernehmen:

Freitag 28. April ab 18 Uhr Acoustic Activity Samstag 29. April ab 20 Uhr Dompiraten Sonntag 30. April ab 20 Uhr Rockpiloten Montag 1. Mai ab 16 Uhr Isleker Musikanten Express ab 19.45 Uhr Eifeler Musikanten Dienstag 2. Mai 14-17 Uhr Band “rijoh“

19-22 Uhr Abend der Lebenshilfe mit Großverlosung



Die Eintrittspreise: stabil und günstig.



Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren 1,50 Euro. Für jüngere Kinder ist der Eintritt auch in diesem Jahr frei.

Die zusätzlichen Gruppen-, Familien- und Feierabendtarife machen den GLS-Besuch für diesen Personenkreis besonders attraktiv. So zahlen zum Beispiel Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln nur 7,50 Euro Eintritt zur GLS.



Weitere Informationen:

GLS Geschäftsstelle, Ausstellungsleitung Tourist-Information Prümer Land

Hahnplatz 1, 54595 Prüm, Tel. 06551-505, ti@pruem.de, www.gls-pruem.de





Links: www.gls-pruem.de