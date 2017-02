© Jens Görlich © Jens Görlich

Rocknacht der DJK Irrel 09 e.V.



A Tribute to AC/DC – handgemachter Rock vom Feinsten!



Nach den erfolgreich durchgeführten Gigs in den Vorjahren wurde zur Rocknacht 2017 die renommierte Band „Hole Full Of Love – 70´s AC/DC“ verpflichtet. Damit gastieren „Hole Full Of Love“ nach dem überwältigenden Besucherzuspruch in 2011 und 2014 zum dritten Mal auf Einladung der DJK in Irrels „Neuer Mitte“.



Die ultrastarkstromgeladene authentische Bühnenshow der Band, die sich konsequent den Rock´n Roll-Anfängen der früheren AC/DC-Jahre verpflichtet hat, erzeugt immer wieder Fassungslosigkeit. Mit klarem Rock, einer überzeugend authentischen Stimme und Bühnenperformance begeistern sie Alt- sowie Neurocker. Frontmann Dario Djurinovac, Leadgittarist Karsten Kutscher und Bandkollegen lassen in beeindruckender Weise die Zeit des AC/DC Rock´n Roll aufleben!



Deutschlands beste AC/DC-Coverband“ (ROCK HARD MAGAZIN 03/2005).



Sie spielten in ihren Anfängen Kneipe um Kneipe und Club um Club, bis hin zu den besten Rock Etablissements und Festivals. Nur verständlich, dass Dave Evans (Mitgründer und Ex-Sänger von AC/DC) HOLE FULL OF LOVE als Begleitband auswählte, namhafte Magazine wie Rock Hard und Metal Hammer über sie berichteten und sie sich zusammen mit Bands wie The Sweet, Axxis u.a. die Bühnen teilten.



Skunk Anansie-Gitarrist Martin Kent (Ace) und Accept-Gitarrist Herman Frank (beide Producer gelten als Ikonen der jüngsten Rockgeschichte) entdeckten diese „begabten Rock Epigonen“ (F.A.Z.) in Großbritannien auf der weltgrößten AC/DC Convention in Wrexham und produzierten die Debut LP mit Eigenkompositionen, die unter dem Namen HOLEFULL aufgenommen wurde.



Im Zuge dieser CD Produktion folgten parallel zu HOLE FULL OF LOVE als Tribute Band Supportgigs unter dem Namen HOLEFULL u.a. für Rose Tattoo. Außerdem wurden sie als Support nach einer erfolgreichen Foreigner / Europatournee auch als Anheizer für die Foreigner / Greatest Hits Tour im Dezember 2007 auf Wunsch der Rock-Titanen gebucht. Mittlerweile also eine Band die internationale Beachtung findet.



Hole Full Of Love faszinieren durch Originaltreue und lassen bei ihrer Bühnenshow vergessen, dass auf der Bühne nicht Bon Scott oder Angus Young stehen.



Erleben Sie bei einer zweistündigen Live-Show in der Halle „Neue Mitte“ die unvergleichliche AC/DC Atmosphäre und Rock´n Roll vom Feinsten. Hits wie „Hells Bells“, „High Voltage“, „TNT“, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „The Jack“, „Ride On“ und „Highway To Hell“ sorgen für eine unvergessliche Rocknacht in Irrel.



Eine Veranstaltung der DJK Irrel 09 e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturgemeinschaft Bitburg e.V.





Einlass: 20:30 Uhr – Beginn: 21:30 Uhr, Stehplätze.



Karten ab sofort im VVK erhältlich bei:



Wochenspiegel, Geschäftsstelle der Kulturgemeinschaft Bitburg (06561-6001-220/225), BITBURG



Lotto Kranz, KSK Bitburg-Prüm und das Bistro “Neue Mitte”, IRREL



sowie im Internet unter www.ticket-regional.de und allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.





Ticketpreis: VVK 15,00 € / AK 18,00 €





Links: www.holefull.de | www.djk-irrel.de | www.kultur-bitburg.de | www.gemeindehalle-irrel.de