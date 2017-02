HAIX® Black Eagle® Adventure 31 in weiß; © GSG Geilenkothen GmbH HAIX® Black Eagle® Adventure 31 in weiß; © GSG Geilenkothen GmbH

(Gerolstein) Menschen zu helfen ist harte Arbeit! Bis zu 10 km und mehr legen Ärzte und Pflegepersonal in einer Schicht zurück, um ihren Dienst am Menschen verrichten zu können. Dazu muss man jederzeit hochkonzentriert, flexibel und nicht zuletzt auch freundlich sein. Da kommt es vor allem auch auf das richtige, fußschützende Schuhwerk an.



So bequem Badelatschen und Schlappen auf Station vielleicht sein mögen, wirklich zielführend sind diese bei dem physischen und psychischen Anspruch, der heute an Pflegepersonal gestellt wird, längst nicht mehr. Höchste Zeit für einen multifunktionalen, leichten Dienstschuh, der den Fuß mit seinem atmungsaktiven Innenfutter optimal unterstützt und zudem einen sicheren Stand gewährleistet.



Der Black Eagle® Adventure 31 von HAIX® im klassischen weiß ist der ideale Begleiter für alle, die anderen helfen. Ob auf Station, in der Praxis oder im Außendienst in der ambulanten Pflege. Der weiße Allrounder macht alles mit und gibt den Füßen sicheren Halt, nicht zuletzt auch beim Stützen oder Umlagern von Patienten.



Wichtig für die Hygiene: Der Black Eagle® Adventure 31 ist waschbar bei 30°C.



Den Black Eagle® Adventure 31 gibt es im GSG Fabrikshop in Gerolstein-Müllenborn! Vorbeischauen lohnt sich!



GSG Fabrikshop

Müllenborner Str. 44-46

54568 Gerolstein-Müllenborn



Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr.





Links: www.gsg-schutzkleidung.de