Schulen, Kitas der Region und weitere soziale Einrichtungen freuen sich über die Gerolsteiner Spende.

Gerolstein, 20. Januar 2017. Insgesamt 19.500 Euro spendet der Gerolsteiner Brunnen an Kindergärten, Schulen und weitere soziale Einrichtungen in der Region. Bereits zum neunten Mal kommt der Tombola-Erlös der Weihnachtsfeier Initiativen in der Vulkaneifel zugute. Am gestrigen Donnerstag übergab der kaufmännische Geschäftsführer Joachim Schwarz in der Kita Kleine Helden in Gerolstein jeweils 1.500 Euro an 13 Einrichtungen.



Der durch die Mitarbeiter zusammengekommene Betrag war noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Von Seiten der Geschäftsführung Ansporn genug, die Spendensumme noch einmal um mehr als das Doppelte aufzustocken. „Die Vulkaneifel ist nicht nur die Quelle für unser Mineralwasser und damit die Grundlage des Gerolsteiner Brunnen, sondern auch unsere Heimat“, so Schwarz. „Deshalb bleiben wir der Tradition treu, uns mit einer Spende zum Jahresanfang für die Region zu engagieren. Wir freuen uns, dass so ein toller Betrag bei unserer Weihnachtstombola zusammengekommen ist.“



Neben der Kita Kleine Helden wurde die Kita Arche Noah in Strohn bedacht, die unter anderem in Dreiräder für den Außenbereich investieren wird. Fotokameras und Spielsachen stehen bei der Familienkita Emmhaus in Gillenfeld auf dem Einkaufszettel, die Kita Lindenlage in Gerolstein wünscht sich unter anderem einen Beamer, um Theaterprojekte zu realisieren. Bälle, Gitterbettchen und Tier-Handpuppen möchte die Katholische Kita St. Nikolaus in Birresborn von der Spende erwerben.



Vielfältige Wünsche: Vom Totmannwarner bis Billard-Queues



In Holzklötze investiert die Grundschule Üxheim, die Augustiner Realschule plus in Hillesheim in ein E-Piano und der Kindergarten Kalenborn-Scheuern in eine Chronik für das 20-jährige Jubiläum. Der Grundschule und Realschule plus Gillenfeld ermöglichen die 1.500 Euro eine bessere technische Ausstattung.



Der Gerolsteiner Brunnen hat ebenfalls der Feuerwehr Gerolstein einen Spendenscheck übergeben, die mit dem Geld unter anderen acht Totmannwarner erwerben will. Dabei handelt es sich um Geräte, die Feuerwehrmänner mit sich führen, wenn sie in ein brennendes Gebäude eindringen. Bewegt sich einer der Kollegen über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht mehr, etwa weil er selbst verunglückt ist, gibt das Gerät einen Warnton ab, so dass ihn der Rettungstrupp leichter finden kann.



Die Dauner Tafel lässt von der Spende ihren Eingangsbereich überdachen, damit Wartende nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt sind, wenn es drinnen zu voll wird. Anschaffungen im Bereich der Bühnentechnik und neue Billard-Queues plant das Haus der Jugend Gerolstein. Die Villa Kunterbunt in Trier wird neue Trampolinbezüge und Kinderarztkoffer erwerben.





