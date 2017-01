Für Energiefragen vor Ort



Über die Energieversorgung des eigenen Haushaltes machen sich die meisten Menschen keine Gedanken so lange alles funktioniert. Aber was, wenn doch einmal ein Problem auftaucht? Wenn die alte Ölheizung ineffizient wird oder die Energiekosten stetig steigen und man nicht weiß warum? Dann ist es wichtig, einen zuverlässigen und kompetenten Partner in der Nähe zu haben. Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) steht ihren Kunden zur Seite. Von der Tarif- bis zur kleinen Energieberatung bieten die Mitarbeiter in den 14 Kundenzentren Hilfe vor Ort. Reicht eine kurze Information nicht aus, haben evm-Kunden auch die Möglichkeit, mit einem der neun Energieberater einen ganz persönlichen Termin zu vereinbaren. Sie beraten herstellerneutral und kompetent zu Heizthemen und Energiedienstleistungen. Aber auch für kleine Effizienzmaßnahmen hält die evm einiges bereit: In ihren Energiesparshops können Interessierte zahlreiche kleine Helfer rund ums Energiesparen erwerben.



Zurücklehnen und Wärme genießen



Das größte Einsparpotenzial bietet die Heizung. Sie verschlingt bis zu 70 Prozent des Energiebedarfs in Privathaushalten. Wer sich von seiner alten und oft ineffizienten Heizungsanlage verabschieden möchte, kann auf das evm-Paket HeizungPlusService zurückgreifen. In Zusammenarbeit mit ortsansässigen Heizungsbau-Fachbetrieben und ohne Anschaffungskosten wird bei diesem Dienstleistungspaket die alte Heizungsanlage, ob durch Öl oder Erdgas betrieben, gegen eine moderne Erdgas-Brennwertheizung ersetzt. Die evm übernimmt die Kosten für den Schornsteinfeger, die regelmäßige Wartung und etwaige Reparaturen und garantiert so die sorgenfreie Nutzung über 15 Jahre. Der Hausbesitzer zahlt dafür monatlich eine bequeme Rate und kann so entspannt die effizient erzeugte Wärme genießen. Zusätzliche Informationen zu dieser und vielen weiteren Fördermöglichkeiten erhalten Interessierte unter 0261 402-44444, in einem der evm-Kundenzentren oder im Internet unter evm.de/Heizungplusservice.





