Der Förderverein Schloß Malberg möchte in Kooperation mit der Pfarrgemeinde Malberg die vor einem Jahr begonnene Tradition eines Weihnachts- oder Neujahrskonzertes fortsetzen und auch am 8. Januar 2017 um 17 Uhr in der Dorfkirche von Malberg festliche Musik erklingen lassen.



Claudia Scheiner-Cremonesi, Mezzo-Sopranistin aus Gerolstein, wird dabei begleitet durch Michael Frangen auf der Trompete oder dem Horn sowie Hans-André Stamm an der Orgel. Es kommen Werke von Bach, Händel, Mendelssohn-Bartholdy und eine Eigenkomposition von Stamm zur Aufführung.



Die Kirche ist beheizt. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein würde sich über eine Spende zugunsten der Musiker und der Pfarrgemeinde Malberg freuen.





Links: www.schloss-malberg.de | www.musikschule-vulkaneifel.de | www.michaelfrangen.de | www.son-et-lumiere.de | www.kulturhof-stroheich.de