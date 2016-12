v.l.: Martin Lamsfuhs (Leitung St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim), Dipl.-Kfm. Bernd Koch (Geschäftsführer Caritas Trägergesellschaft West), Michael Förster (Prokurist Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH), Norbert Herrmann (Geschäftsführer Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH) und Uwe Szymanski (Kfm. Direktor St. Joseph-Krankenhaus Prüm); Foto © Juliane Henkes

Das St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim in Prüm gehört zukünftig zur Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH. Diese betreibt im Vulkaneifelkreis in Daun und Kelberg zwei weitere Altenpflegeeinrichtungen. „Fruchtbare Gespräche zwischen den Trägergeschäftsführungen haben schließlich zur Übergabe des St. Elisabeth Alten- und Pflegeheims in Prüm an die Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH geführt“, erläutern Norbert Herrmann, Geschäftsführer der Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH und Bernd Koch, Geschäftsführer der Caritas Trägergesellschaft West (ctw) und des St. Joseph-Krankenhauses.



Die Übernahme erfolgt zum Jahresbeginn 2017. Das St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim in Prüm verfügt über 60 Bewohnerplätze, aufgeteilt in 42 Einzel- und 9 Doppelzimmer. In ruhiger Innenstadtlage werden dort Leistungen der Kurzzeitpflege, der Verhinderungspflege und der vollstationären Pflege angeboten.



Das „Sankt Elisabeth“ passt sehr gut zu den Einrichtungen der Gesellschaft der Katharinenschwestern mit ihrer Kernkompetenz in vielfältigen Angeboten der Pflege in der Region Westeifel. Die Zusammenarbeit mit dem St. Joseph-Krankenhaus Prüm bleibt bestehen, erklären die Verantwortlichen.



1998 hatte die Caritas Trägergesellschaft West in Düren die Verantwortung für das St. Joseph-Krankenhaus in Prüm übernommen, welches gleichzeitig die Trägerschaft für das Prümer Altenheim inne hatte.





