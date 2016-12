Kommen Sie uns besuchen am 03.12.2016 ab 10:00 Uhr!



Wo:

Das Lädchen

Second-Hand-Laden

Hauptstr. 2a



54568 Gerolstein



Wieder ist ein Jahr vergangen.



Wir möchten uns herzlich bei unseren Kunden für die zahlreichen Spenden bedanken!!!



2014 gingen die Sach- und Geldspenden komplett an das Eifellicht.



2015 unterstützten wir mit Geldspenden den Tierschutzverein Tierwald e. V., außerdem konnten wir drei Hunde gut vermitteln. Die Sachspenden gingen wiederkomplett an das Eifellicht.



2016 wollen wir unseren Kleinen eine Freude machen, indem wir die Geldspenden in Form von Spielzeug und Süßigkeiten an die Kinder weitergeben. Interessierte Kunden informieren wir gerne über unser Konzept bei einem Glas selbstgemachten Glühwein.



Wir freuen uns auf Ihr kommen!





Über „Das Lädchen“:

„Das Lädchen“ ist ein kleiner Second-Hand-Laden in Gerolstein. Er verkauft in erster Linie hochwertige, sehr gut erhaltene gebrauchte Ware, zu günstigen Preisen. Die Unterstützung von sozialen Zwecken hat beim Lädchen absolute Priorität.