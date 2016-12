evm: mehr als nur Energie



Wenn Kunden mehr Leistung von ihrem Energieversorger erwarten, als nur die jährliche Abrechnung, sind sie bei der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) genau richtig: Statt nur online und am Telefon, ist sie für ihre Kunden in insgesamt 14 Kundenzentren in der Region direkt vor Ort für alle Fragen rund um das Thema Energie da. Hier beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz persönlich zu Stromverbrauch, Förderprogrammen, evm-Produkten und –Dienstleistungen. Die Kollegen der Netzgesellschaft tun währenddessen alles dafür, dass die Energie auch zuverlässig fließt: Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, um das Netz zu warten, Störungen zu beheben und innovative Technik zu installieren. So schaffen sie es, Strom- und Erdgasausfälle auf ein Minimum zu beschränken: Genauer gesagt auf durchschnittlich 6,1 Minuten in der Strom- und 0,1 Minuten in der Erdgasversorgung. Im Vergleich waren es im Bundesdurchschnitt 12,3 Minuten beim Strom und 1,3 Minuten beim Erdgas. Während die Experten im Einsatz sind, können evm-Kunden sich daher zurücklehnen und das Leben genießen.



Gratis etwas für die Umwelt tun



Mehr bekommen die privaten evm-Stromkunden automatisch: Ohne Aufpreis erhalten sie schon seit zwei Jahren 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Damit tut jeder evm-Kunde automatisch etwas für den Klimaschutz und damit auch für die Lebensqualität in der Region. Wer zusätzlich Strom sparen möchte, kann sich in einem der 14 Kundenzentren kostenfrei ein Strommessgerät für bis zu zehn Tage ausleihen. So können Stromfresser im eigenen Haushalt ganz einfach aufgedeckt werden.



Auch in der Freizeit ein mehr bekommen



Wer auch in der Freizeit mehr will, braucht die evm-Vorteilskarte. Mit ihr genießen evm-Kunden Rabatte und Vergünstigungen in vielen Bereichen – regional und deutschlandweit. Vom Handwerksunternehmen über die Autowaschanlage bis zum Freizeitpark bieten die vielen Partner eine bunte Auswahl an Vorteilen. Kunden der evm, die noch keine Vorteilskarte haben, können sie sich unter evm.de/Vorteilskarte oder telefonisch unter 0261 402-44444 bestellen. Am besten gleich loslegen und keinen Vorteil mehr verpassen.





Links: www.evm.de