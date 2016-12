Motorsport-Geschichte zum Anfassen: Der Nürburgring präsentiert sich vom 25. November bis 4. Dezember auf der Essen Motor Show. Foto: Nürburgring

Nürburg/Essen. Mit einem doppelt so großen Auftritt wie im Vorjahr präsentiert sich der Nürburgring vom 25. November bis 4. Dezember 2016 auf der Essen Motor Show. Auf 220 Quadratmetern erleben Besucher Motorsport-Historie und Fahraction hautnah. Themen wie 90 Jahre Nürburgring, die Veranstaltungs-Highlights 2017 und spektakuläre Fahrpräsentationen stehen auf Europas bedeutendster Motorsport-Leistungsshow im Fokus.



Aufgrund des bevorstehenden Jubiläums zweigeteilt, finden Rennsport-Fans auf dem Stand B102 in Halle 6 alle wichtigen Informationen rund um die vielfältigen Erlebnis- und Fan-Angebote sowie Veranstaltungen des Rings. Flankiert von historischen Fahrzeugen wie dem "Weißen Elefant", dem legendären Mercedes-Benz 710 SS, mit dem Rudolf Caracciola 1927 das Eröffnungsrennen auf dem Nürburgring gewann, atmen Besucher Ring- und Motorsport-Geschichte - und können sich beim großen Jubiläumsgewinnspiel gleich selbst zu Siegern küren. Richtig gefeiert wird das 90-jährige Bestehen dann bei der Nürburgring Classic vom 16. bis 18. Juni 2017.



Natürlich kommt auch der moderne Rennsport nicht zu kurz: So präsentiert sich die Langstrecken-Serie FIA WEC mit einem Le-Mans-Prototypen, gleichzeitig können Rennsport-Fans zum Seatfitting im Formel-3-Fahrzeug der Nürburgring Driving Academy Platz nehmen, die zwei Mal am Tag in Halle 7 für jede Menge Fahraction sorgt.



Genauso aktionsgeladen zeigt sich der Veranstaltungskalender 2017: Highlight-Events wie die WEC, das 24-Stunden-Rennen, die DTM und die Premiere von "Nürburgring Ole" - der größten Party Deutschlands - werfen in Essen ihre Schatten voraus.





Links: www.nuerburgring.de | www.nbr-classic.com | www.essen-motorshow.de