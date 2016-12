Am Sonntag, 20.11.2016, wird in der Lehwaldhalle in Darscheid

von 11:00 bis 18:00 Uhr wieder zur Buchausstellung mit Hobbykunst eingeladen.



Die Buchausstellung zeigt Neues vom Büchermark für jedes Alter, außerdem gibt es einen Bücherflohmarkt.



Die Hobbykünstler stellen kunsthandwerkliche Arbeiten vor wie z.B.:



- Genähtes und Gestricktes

- Fotografien

- Karten

- Engel in verschiedenen Variationen (Papier, Treibholz)

- Selbstgemachte Leckereien

- Geschenkideen aus Holz

- Schmuck und Gemälde



Für Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen, ist in gemütlicher Atmosphäre bestens gesorgt.



Das Team der Bücherei Darscheid & die Hobbykünstler heißen alle Besucher herzlich willkommen.