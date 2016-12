Das Studio B&C, sowie die Künstler Marianne Lomme und Michael Frangen laden zur Ausstellung ZUSAMMENSPIEL ab 25.11.2016 - 31.12.2016 im Studio B&C, Am Markt 3 in Hillesheim ein.



Die Künstler Michael Frangen und Marianne Lomme zeigen bei dieser Ausstellung ihre kunstvollen Gemälde und Keramik-Skulpturen.



Die Vernissage findet am 25.11.2016 um 18:00 Uhr statt.

Eine kleine Einführung in die Ausstellung wird Herr Klaus Zobel-Müller geben.





Links: www.michaelfrangen.de | www.mariannelomme.nl | www.son-et-lumiere.de | www.kulturhof-stroheich.de