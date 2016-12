"Two Wheels Driving" Weltrekord auf der Nordschleife: 20,832 km mit dem Mini Cooper auf zwei Rädern. Foto: Nürburgring / Han Yue Mit der Umrundung der Nordschleife hat der Chinese Yue Han einen Weltrekord aufgestellt. Foto: Nürburgring / Han Yue

Nürburg. 20,832 Kilometer, 73 Kurven und 300 Meter Höhenunterschied - und alles auf zwei Rädern: Mit der Umrundung der Nordschleife am 3. November hat der Chinese Yue Han mit seinem Mini Cooper einen Weltrekord aufgestellt. Auf der Jagd nach Adrenalin und Bestzeiten gehört der Nürburgring zu den spektakulärsten Rennstrecken weltweit, mit dem Rekord im "Two Wheels Driving" ist die legendäre "Grüne Hölle" um eine weitere Bestmarke reicher.



Gestartet an der Döttinger Höhe stellte Yue Han seinen Mini mit Hilfe einer Rampe auf die Seite und machte sich auf den mit Höchstschwierigkeiten gespickten Kurs, der viele Fahrer schon auf vier Rädern vor Herausforderungen stellt. Dabei meisterte der 46-jährige Stunt-Fahrer auch anspruchsvollste Passagen wie Ex-Mühle und Wehrseifen, die vom Fachpublikum im Vorfeld als Schlüsselstellen ausgemacht worden waren. Unter dem Jubel der Zuschauer erreichte der Werksfahrer des Red Bull China Teams nach 45:59,11 Minuten schließlich das Ziel - und erfüllte sich damit einen Lebenstraum.



"Die Grüne Hölle hat ihrem Namen alle Ehre gemacht", sagte Yue Han im Anschluss. "Gefühlt war ich heute auf der Nordschleife mit allen vier Jahreszeiten konfrontiert. Die nasse Strecke und das Sonnenlicht haben die Herausforderung noch härter gemacht." Leichte Probleme hatte der frischgebackene Weltrekordler zu Beginn mit dem wassergekühlten Vollgummi-Reifen auf der stark beanspruchten linken Vorderseite. "Am Ende bin ich einfach nur glücklich", freute sich der Chinese. "Für mich ist auf der Nordschleife ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen."



Auch Mirco Markfort, Geschäftsführer der capricorn Nürburgring GmbH, zeigte sich begeistert: "Von der monatelangen Vorbereitung bis zum Ziel haben wir den Weg zum Weltrekord mit Spannung verfolgt Dass sich Yue Han mit der Nordschleife die wohl schwierigste und anspruchsvollste Strecke weltweit ausgesucht hat, um seinen Rekord aufzustellen, macht uns sehr stolz. Im Namen aller Nürburgring-Mitarbeiter gratuliere ich ihm zu seiner außergewöhnlichen Leistung."



Für den chinesischen Rennfahrer, der auch im Tourenwagen, bei Rallyes und in der chinesischen Drift-Meisterschaft an den Start geht, war es übrigens nicht der erste Weltrekord. Vor beinahe genau zwei Jahren "slidete" er mit seinem Mini Cooper zwischen zwei geparkte Autos und ließ auf beiden Seiten einen Abstand von nur acht Zentimetern - dieser Einpark-Rekord hat bis heute Bestand.



