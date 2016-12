Sie war schon in der Fernsehsendung bei Lanz, im Kölner Treff, gab vielen Zeitungen und Zeitschriften Interviews. Jetzt kommt Silke Naun-Bates am 19. November zum ersten Mal nach Prüm.



Es war am 12. April 1976, als die Achtjährige bei einem schrecklichen Unglück unter die Zechenbahn geriet. Sie rennt ihrem Hund nach, der sich losgerissen hat und will ihn retten. Sie stürzt auf den Gleisen, schlägt sich die Knie auf. „Silke, pass auf, der Zug!“, hört sie noch ihre Schwester rufen. Danach weiß sie nichts mehr. Acht Wochen später wacht sie im Krankenhaus auf. Beide Beine wurden ihr amputiert.



„Eigentlich hat keiner damit gerechnet, dass ich das überlebe“, sagte sie, als ihr erstes Buch „Mein Weg in die Freiheit“ erschien. Auf dem Cover des Buches steht: „Allen Beteiligten war damals klar: Silke gehört ab jetzt in die Schublade körperbehindertes Neutrum. Ein Leben als Frau, Partnerin, geschweige denn Mutter, wird für sie unmöglich sein, an Beruf und Arbeit gar nicht zu denken“.



Aber da hatten sie die Rechnung ohne Silke gemacht. Sie lernt mit dem Rollstuhl zu fahren, auf ihren Händen zu gehen, behände überwindet sie Hindernisse, klettert auf Stühle, fährt bei ihren Freunden auf dem Mofa mit, lässt sich nicht entmutigen. Sie kifft in ihren „Rebellenjahren“, mit 15 erlebt sie die erste große Liebe, sie besteht den Führerschein, macht eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Sie heiratet und was kaum einer für möglich hält: Sie bringt zwei gesunde Kinder, Samantha und Pascal, auf die Welt, die ihr unendlich viel bedeuten.



Sie erträgt das Leben nicht, sondern hat es angenommen und lebt es.



Was die Menschen oft am meisten interessiere, sei ihr Körper, erzählt sie. Wie geht das ohne Beine? Wie geht die auf Toilette? Das seien oft gestellte Fragen. Sachen, die für sie selbstverständlich sind und die sie ja bei anderen Menschen auch nicht interessieren. „Meinem Körper fehlen zwei wesentliche Teile: die Beine. Das ist jedoch auch der einzige Unterschied“, sagt sie. Und fügt nachdrücklich hinzu: „Glücklichsein ist (m)eine Wahl. Punkt!“ Die Frage nach dem Warum stellt sich Silke Naun-Bates nie.



Über dies alles und noch viel mehr wird sie am 19. November in Prüm berichten. Ebenso wird sie dort ihr neues Buch „Ein Koffer voller Glück“ vorstellen, welches druckfrisch erschienen ist.



Veranstaltungsdetails:

19.11.16 um 19 Uhr im Konvikt Prüm

Abendkasse: 15,00 € Vorverkauf: 10,00 € bei der Buchhandlung Hildesheim, Hahnplatz in 54595 Prüm

Organisation: Kerstin Werner





Links: www.kerstin-werner.de