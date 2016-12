25 Jahre Jubiläum (von links nach rechts): Jürgen Schäfer, Kai Jünger, Dirk Kessel, Jens Weber, Peter Richert, Leinart Betcher, Gottfried Mies, Kerstin Wodzka, Christoph Wodzka, Carsten Martschei, Thomas Beck, Ruth Jegen, Michael Heim, Frank Sehl, Karl-Heinz Kunze, Gitta Schlösser, Sven Westphal, Thomas Bracht, Irene Enders-Gans, Ivan de Paepe, Alexander Mumber, Viktor Rommel (es fehlen: Dirk Becker, Guido Klein, Rainer Marx, Uwe Müller, Roland Schlösser) 40 Jahre Dienstjubiläum u. GF (von links nach rechts): Joachim Schwarz, Peter Scholzen, Hermann-Josef Grossmann, Alois Müller, Hermann-Josef Theobald, Peter Bell, Theo Berg, Edmund Kaiser, Ulrich Rust, Axel Dahm (es fehlt Hermann Blum)

Gerolstein, Oktober 2016. Insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 2016 bereits 25 oder 40 Jahre beim Gerolsteiner Brunnen tätig. 27 Mitarbeiter konnten auf eine Betriebszugehörigkeit von 25 Jahren zurückschauen. Für ihren 40-jährigen Einsatz bei Gerolsteiner wurden acht weitere Kolleginnen und Kollegen geehrt. Mit einer Feier im Landhaus Müllenborn dankte die Geschäftsleitung den Jubilaren: „In Zeiten raschen gesellschaftlichen Wandels ist eine solch lange Betriebszugehörigkeit keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagt Joachim Schwarz, kaufmännischer Geschäftsführer des Gerolsteiner Brunnen. „Mit Ihrem wertvollen Erfahrungsschatz erfüllen Sie als langjährige Mitarbeiter eine wichtige Vorbildfunktion.“



Peter Bell, Hermann Blum, Theo Berg, Hermann-Josef Grossmann, Edmund Kaiser, Alois Müller, Peter Scholzen und Hermann-Josef Theobald blicken auf einen Start im Unternehmen vor 40 Jahren zurück. 1976, in ihrem ersten Jahr bei Gerolsteiner, wurde in Deutschland die Gurtpflicht auf Vordersitzen von PKW eingeführt, während beim Gerolsteiner Brunnen durchschnittlich 800.000 Flaschen am Tag vom Band liefen.



Seit 25 Jahren gehören zum Team des Gerolsteiner Brunnen: Thomas Beck, Dirk Becker, Leinart Betcher, Thomas Bracht, Irene Enders-Gans, Michael Heim, Ruth Jegen, Kai Jünger, Dirk Kessel, Guido Klein, Karl-Heinz Kunze, Carsten Martschei, Rainer Marx, Gottfried Mies, Uwe Müller, Alexander Mumber, Ivan de Paepe, Peter Richert, Viktor Rommel, Jürgen Schäfer, Gitta Schlösser, Roland Schlösser, Frank Sehl, Jens Weber, Sven Westphal, Kerstin Wodzka und Christoph Wodzka. Als sie 1991 zu Gerolsteiner kamen, eröffnete der Mineralbrunnen mit seinem neuen Betrieb im Gewerbegebiet von Gerolstein gerade einen der modernsten Betriebe seiner Art in Europa – Werk II Vulkanring.



Als Dank für die langjährige Zusammenarbeit erhielten die Jubilare am Mittwoch, den 12. Oktober 2016 einen Gerolsteiner Stern-Pin – in Gold für 25 Jahre, in Platin für 40 Jahre Treue zu Gerolsteiner.





