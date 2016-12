Am vergangenen Sontag wr es wieder soweit. 10 junge Karatekas des Wado-Ryu Karate Vereins stellten sich den Anforderungen des Kinder-Karate Sportabzeichens "Kleiner Samurai" in Hillesheim.



Sie zeigten Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, was mit Urkunden und Lob der Trainer belohnt wurde.





Links: www.karate-gerolstein.de