Im ring°werk, dem Motorsport-Erlebnismuseum, entdecken große und kleine Besucher Geschichten aus der Grünen Hölle und tauchen in die Welt des Motorsports ein. Foto: Nürburgring Am 22. Oktober findet das Saisonfinale der VLN Langstreckenmeisterschaft statt. Foto: Nürburgring / Kah

Nürburg. Wenn die Sonne in der Eifel einen Gang runterschaltet, dann ist es Zeit für die Highlights des Nürburgrings. Rund um die legendäre Rennstrecke kommen große und kleine Motorsport-Fans in den Herbstferien bei jedem Wetter auf ihre Kosten. Faszinierende Attraktionen im Motorsport-Erlebnismuseum ring°werk und hochklassige Rennsport-Events wie die VLN Langstreckenmeisterschaft machen den Ausflug zum Nürburgring zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.



Dem Mythos Nürburgring auf der Spur

Auf dem Weg zur "Familien-Bestzeit" tauchen große und kleine Besucher im ring°werk in die Geschichte des Nürburgrings ein. Auf der Entdeckungsreise durch "Grüne Hölle" & Co. sorgen Attraktionen wie die zahlreichen Simulatoren und das 24h-Rennen im 4D-Film auf rund 15.000 Quadratmetern für echtes Rennsport-Feeling. Zusätzliche Angebote wie Backstage-Tour und der Zugang zur Schnuppertribüne schaffen die Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart. Das ring°werk ist jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder bis einschließlich fünf Jahre ist der Eintritt frei.



Rennsport pur bei VLN und Drift Cup

Mit rund 200 Fahrzeugen verschiedenster Hersteller und freiem Zugang zu Fahrerlager und Startaufstellung bietet die VLN ein unverwechselbares Rennsport-Erlebnis. Am 22. Oktober macht die Langstrecken-Serie zum letzten Mal in diesem Jahr Station am Nürburgring. Fans von qualmenden Reifen und dem Geruch von Gummi kommen beim Finale des Nürburgring Drift Cups vom 21. bis 23. Oktober in der Müllenbachschleife noch einmal voll auf ihre Kosten. Karten für beide Events sind im info°center sowie an den Tageskassen erhältlich.



Voiles Herbstferien-Programm am Ring

Frei von Abgasen erzeugt die ring°kartbahn bei allen Motorspart-Fans ein außergewöhnliches Mischungsverhältnis von Action und Adrenalin. Entspannung in einem festen Sitz bietet das Programm im ring°kino mit aktuellen Highlights wie "Findet Dorie" in 3D.





Links: www.nuerburgring.de