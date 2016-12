Präsentation der Olé-Party-Tour 2017 im ring°kino (l-r): Stefan (unten), Michi, Flo, Bini, Christian, Ikke Hüftgold, Michael Hilgers, Willi Herren, Markus Krampe, Mia Julia, Mirco Markfort, Jürgen Drews, Manny Marc, DJ Reckless. Foto: Nürburgring Jürgen Drews (vorne) und Co. machen vom 18. Bis 20. August 2017 mit der Olé-Party erstmals auf dem Nürburgring Station. Foto: Nürburgring Willi Herren (Mitte) triumphierte beim Rennen auf der ring°kartbahn im Anschluss an die Präsentation der Olé-Party-Tour 2017 am Nürburgring. Foto: Nürburgring

Nürburg. Vom 18. bis 20. August 2017 heißt es: Nürburgring Olé. Die erfolgreiche Olé-Party-Tour macht erstmals auf der traditionsreichen Rennstrecke in der Eifel Station. Mickie Krause, Jürgen Drews, Michelle, Die Atzen und viele weitere Stimmungsgaranten aus der Schlager- und Pop-Szene werden am Nürburgring für einen einzigartigen Party-Marathon sorgen.



„Wir freuen uns riesig, mit unserer Olé-Party-Tour im Jubiläumsjahr 2017 erstmals zum Nürburgring zu kommen. Das ist eine großartige Location", erklärte Olé-Erfinder Markus Krampe bei der Presse-Vorstellung des nächstjährigen Tour-Programms am Nürburgring. „Wir wollen Nürburgring Olé mit mehreren Zehntausend zur größten Party Deutschlands machen." Erstmals lädt Markus Krampe zu einer mehrtägigen Party einschließlich Camping-Möglichkeiten ein, die am Freitag, 18. August, mit einem Warmup beginnt. Die eigentliche Olé-Party steigt am Samstag, 19. August.



Das Line-up für Nürburgring Olé ist eine bunte Mischung aus bekannten und jungen Künstlern. Top-Acts wie Mickie Krause, Jürgen Drews, Michelle und Die Atzen werden von der Bühne in der Müllenbachschleife dem Publikum ebenso einheizen wie die Kölner Musikgrößen Cat Ballau und Willi Herren sowie Peter Wackel, voXXclub, Mia Julia, lkke Hüftgold und viele mehr. ,,Die Olé-Partys machen einfach riesigen Spaß. Ich freue mich wieder dabei zu sein", äußerte Jürgen Drews, der auf seinem T-Shirt den Titel seines aktuellen Schlagers präsentierte, der auch sehr gut zum Nürburgring passt: ,,Von Null auf 100 in nur drei Sekunden". Beim Promi-Rennen auf der ring°kartbahn im Anschluss an die Olé-Pressekonferenz ließ sich Willi Herren als Sieger feiern.



„Der Nürburgring ist als Location für Musik-Veranstaltungen etabliert. Und im kommenden Jahr haben wir einen guten Grund zum Feiern, denn der Nürburgring wird 90 Jahre alt. Nürburgring Olé wird garantiert eine richtig tolle Party", ist Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort überzeugt.



Nach sechs Veranstaltungen in 2016, zu denen rund 250.000 Besucher kamen, umfasst die Olé-Party-Tour 2017 erneut sechs Stationen. Neben dem Nürburgring (18.-20. August 2017) stehen Oberhausen (10. Juni), Mönchengladbach (01. Juli), Dortmund (08. Juli), Bremen (12. August) und Hamburg (02. September) im Tour-Kalender, mit den geplanten Terminen in Köln und auf Schalke wären es erstmals acht Veranstaltungen.



Passend zum zehnjährigen Olé-Jubiläum präsentierte Markus Krampe ein lukratives Angebot: Ab dem Vorverkaufsstart am 10. Oktober 2016 um 10:10 Uhr kosten die ersten 10.000 Eintrittskarten nur zehn Euro. Tickets für Nürburgring Olé vom 18. bis 20. August 2017 können unter www.nuerburgring.de und der Hotline 0800/2083200 erworben werden.





Links: www.nuerburgring.de | www.oleparty.de