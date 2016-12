Jährlich leisten rund 25 Gerolsteiner Mitarbeiter als Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren im Kreis Vulkaneifel über 100 Einsätze.

Gerolstein, September 2016. Der Feuerwehrverband Rheinland-Pfalz hat dem Gerolsteiner Brunnen das Feuerwehr-Förderschild des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen. Mit der Plakette „Partner der Feuerwehr“ zeichnet der Verband Unternehmen aus, die in ihrem Betrieb ehrenamtliche Feuerwehrangehörige beschäftigen und diese bei der Ausübung ihrer Feuerwehrpflichten unterstützen. Dazu gehören neben akuten Einsätzen auch Fortbildungen und Übungen.



„Wir sind stolz, ehrenamtliche Feuerwehrangehörige zu beschäftigen und diese bei der Ausübung ihrer Feuerwehrpflichten zu unterstützen. Dieses vorbildliche Engagement unser Mitarbeiter ist uns wichtig und auch Vorbild für unsere Kolleginnen und Kollegen“, sagte Joachim Schwarz, kaufmännischer Geschäftsführer des Gerolsteiner Brunnen bei der Verleihung im Gerolsteiner Besucherzentrum. „Als einer der größten Arbeitgeber in der Region tragen wir vor Ort eine besondere Verantwortung, denn wir wissen: Unsere Initiative ist für die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung essentiell. Um bei Notfällen unterstützen zu können, müssen die Wehren auch im Alarmfall während der Arbeitszeit auf qualifiziert ausgebildetes Personal schnell und in ausreichender Zahl zurückgreifen können“, betonte Schwarz. „Und auch wir als Unternehmen sind auf eine stets einsatzbereite Feuerwehr angewiesen.“



Gerolsteiner Mitarbeiter leisten über 100 Einsätze im Jahr

Jährlich leisten rund 25 Mitarbeiter des Gerolsteiner Brunnen als Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren im Kreis Vulkaneifel über 100 Einsätze. 2016 schlugen dabei vor allem Einsätze bei der Hochwasser-Bekämpfung zu Buche. „Mit dem Feuerwehrförderschild wollen wir unserer Bevölkerung zeigen, dass dem Einsatz unserer Feuerwehrleute oft ein ebenso großes Engagement von Arbeitgebern zur Seite steht“, erklärt Udo Cornesse, Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband Vulkaneifel e.V.. „Wir wollen aber auch deutlich machen, dass die Beschäftigung von Feuerwehrangehörigen in einem Betrieb nicht nur ein Kostenfaktor darstellt. Es ist mit Sicherheit auch ein Gewinn für unsere Arbeitgeber, denn die Angehörigen unserer Wehren sind verantwortungsbewusste und engagierte Bürger, die sich für ihren Betrieb bei Bedarf entsprechend einsetzen.“



Auch Matthias Pauly, Bürgermeister der Verbandgemeinde Gerolstein, würdigte den großen Einsatz der freiwilligen Feuerwehmänner und -frauen: „Als Feuerwehr-Mitglied muss man fast geboren werden. Dieses Ehrenamt bedarf eines hohen Einsatzes - von den unterstützenden Unternehmen, aber vor allem von den Menschen, die für den Dienst an der Gemeinschaft persönliche Freizeit und Kraft ehrenamtlich zur Verfügung stellen.“





