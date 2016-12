Mit dem WERKBUND LABEL werden in zweijährigem Turnus deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinweg Projekte, Ideen, Unternehmen, Konzepte und Produkte ausgezeichnet, die prototypisch, innovativ und gesellschaftlich wichtig sind und die Vorbildfunktion und eine hohe gestalterische Qualität haben. Mit der Auszeichnung sollen inhaltliche Signale gesetzt und die Preisträger ideell und öffentlichkeitswirksam gefördert werden.



Aus den zahlreichen nominierten Arbeiten hat der Vorstand des Deutschen Werkbundes Baden-Württemberg insgesamt zehn mit dem WERKBUND Label 2016 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 16. September 2016 im Burda-Media-Tower in Offenburg statt. Der Geschäftsführer, Ferdinand Niesen, der Produktionsleiter, Günter Backes, und die betreuten Mitarbeiter, Iris Hermes als Vertretung des Werkstattrates, und Paul Kammers als Mitarbeiter am Produktionsstandort Weinsheim, nahmen den Preis für die Westeifel Werke in Offenburg entgegen.



In der Laudatio des Werkbundes wird deutlich, weshalb die Westeifel Werke mit diesem Preis ausgezeichnet wurden:



Die Westeifel Werke sind europaweit erfolgreich mit zwei sehr unterschiedlichen Produkten: zum einen mit dem Bedrucken von Werbeluftballons mit bis zu 8-farbigem Fotodruck und aufgrund der im eigenen Werk entwickelten Maschinen so großflächig, dass sie nahezu ohne Konkurrenz sind, und zum anderen mit der Herstellung von Freiraummöbeln.



Das Stadtmobiliar, von Designern und hauseigenen Konstrukteuren entwickelt, ist klug durchdacht, einfach konstruiert, langlebig, zuverlässig funktionierend, aus zertifizierten Hölzern und von einem herausragenden Design, so dass vier Produkte mit dem international renommierten „Red Dot Design Award“ ausgezeichnet wurden. Sie entsprechen ganz dem Werkbund-Motto von Max Bill: „Schönheit aus Funktion und als Funktion“. Entsprechend groß ist die Nachfrage, die Freiraummöbel sind in zahlreichen Städten, Parks und Gartenschauen zu sehen.



Eine erfolgreiche Firma mit engagierter Unternehmensführung, professionellem Marketing, Erfindergeist und einem leistungsbereiten Mitarbeiter-Team und doch ein ganz besonderes Unternehmen: eine gemeinnützige GmbH, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit einem vorbildlichen Konzept.



Ca. 550 Menschen mit geistigem Handicap, angeleitet von ca. 190 Ausbildern und Betreuern erbringen unter Einsatz ihrer jeweiligen Fähigkeiten Höchstleistungen und das mit Enthusiasmus und viel Herzblut.



Jeder, und sei die Behinderung noch so schwer, erhält eine Aufgabe, die gut und stressfrei zu bewältigen ist. Um das herauszufinden, gibt es spezielle Berufsbildungsgruppen. Für das gefahrlose Bedienen der Maschinen sorgen spezielle Vorrichtungen, vielfach im eigenen Werk entwickelt und hergestellt.



Alle Mitarbeiter mit Handicap erhalten Lohn, der sich nach einem differenzierten Entlohnungsmodell nach Tätigkeit und Fähigkeit richtet und sie sind renten-, sozial- und krankenversichert.



Das sind Bedingungen, durch die die Mitarbeiter mit Handicap langfristig am Arbeitsleben teilhaben können, gefördert werden und ihre besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln können.



In unserer Gesellschaft werden Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr oft über die berufliche Position in der Arbeitswelt definiert. Und genau hier gelingt es den Westeifel Werken, Menschen außerhalb dieses Bewertungssystems in unsere Gesellschaft zu integrieren, indem sie ihnen nicht nur eine Beschäftigung zuteilen, sondern einen individuellen und passgenauen Arbeitsplatz schaffen.



Mit ihren Produkten gehören die Westeifel Werke zu den Marktführern in Europa. Das bedeutet hohe Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen aller am Produktionsprozess Beteiligten und darauf können sie stolz sein.



Viele gute Gründe, den Westeifel Werken mit ihrer vorbildhaften Unternehmensphilosophie, den formschönen Produkten und vor allem ihren engagierten Menschen das Werkbund-Label zu verleihen.





Links: www.westeifel-werke.de