Irrel. Die Raiffeisenbank Irrel blickt trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf ein gutes Geschäftsjahr 2015 zurück. „Unsere Region profitierte einmal mehr auch von den Einkünften aus dem grenznahen Luxemburg. Diese positive Situation spiegelt sich auch in unserem Jahresabschluss wider.“ Dieses Fazit zogen die Vorstandsmitglieder Manfred Weiland und Werner Kemmer auf der Generalversammlung der Genossenschaft am Freitag (9. September) in der Gemeindehalle von Irrel.



Die Bilanzsumme als einer der Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolges der Genossenschaftsbank erhöhte sich um 1,8 Prozent auf 116,4 Millionen Euro. Weiland machte deutlich, wie wichtig für die Kunden eine hohe Sparquote sei, um den Lebensstandard im Alter annähernd zu halten. Erfreulich sei deshalb, dass die Spareinlagen im vergangenen Geschäftsjahr weiter angewachsen seien. Insgesamt führte jedoch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbanken zu einem leichten Rückgang der Kundeneinlagen auf 79,1 Millionen Euro.



Auf der anderen Seite bewirkten die niedrigen Zinsen eine rege Kreditnachfrage bei landwirtschaftlichen Investitionen, aber auch im privaten Wohnungsbau. Viele Kunden kauften und bauten Häuser oder renovierten und modernisierten ihr Eigentum. Das Kundenkreditgeschäft wuchs um 3,6 Prozent und macht mit rund 90,5 Millionen Euro 78 Prozent der Bilanzsumme aus.



Das Warengeschäft der Bank hatte im vergangenen Geschäftsjahr erneut mit dem Preisverfall bei landwirtschaftlichen Produkten, vor allem beim Getreide, aber auch bei Brenn- und Betriebsstoffen zu kämpfen. Als Folge reduzierte sich der Umsatz in der Warenabteilung von 26 Millionen Euro auf 22,8 Millionen Euro. Hierauf müsse die Genossenschaft reagieren. Weiland: „Die ruinöse Entwicklung der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft wird zu strukturellen Veränderungen führen, an die wir uns anpassen müssen.“ Oberstes Ziel sei es dabei, die Profitabilität der Warenabteilung in einem schwierigen Umfeld zu erhalten. So modernisierte und erweiterte die Genossenschaft die Getreideannahmestellen in Lahr und Irrel.



Die Raiffeisenbank konnte nach mehreren Jahren der Stagnation die Erträge bei gleichzeitig reduzierten Kosten deutlich erhöhen und dabei die Preise konstant halten. Hierfür sei vor allem das gute Provisionsgeschäft verantwortlich.„Vor allem unsere Mitglieder haben die Finanzdienstleistungen unseres genossenschaftlichen Finanzverbundes stark in Anspruch genommen“, betonte Kemmer. Schließlich leisteten sie sich eine eigene Bank und ein eigenes Handelsgeschäft mit vielen Sparten.“Wer würde da nicht in seinem eigenen Geschäft kaufen wollen“, so der Bankvorstand.



Aufgrund der guten Ertragslage konnte die Raiffeisenbank ihr Eigenkapital um 482.000 Euro stärken. Da jedoch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Eigenkapital weiter verschärft worden seien, so der Vorstand, müsse auch in den nächsten Jahren weiter aufgestockt werden.



Die insgesamt 2452 Mitglieder profitieren vom guten Geschäft ihrer Raiffeisenbank und erhalten eine Dividende von 5 Prozent. Aufsichtsrat und Vorstand wurden einstimmig entlastet.



Einstimmigkeit zeigten die Mitglieder auch bei der Wahl des Aufsichtsrates. Sie bestätigten Oswald Schmitt für drei weitere Jahre im Amt. Für das aus privaten Gründen ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Herbert Wagner wurde Alfons Otten aus Nusbaum neu in das Kontrollgremium gewählt.



Beim Ausblick auf das Jahr 2016 gehen Weiland und Kemmer wieder von einem zufriedenstellenden Ergebnis aus, getragen von einem starken Zins- und Provisionsüberschuss aus dem Bankgeschäft sowie einem angemessenen Beitrag aus dem Warengeschäft. Die Stabilität der gemischtwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft sei weiterhin gegeben.



Große Sorge bereitet den Bankvorständen die Zunahme regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Meldewesen. Auch die neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie belaste mit ihren Auflagen das Bankgeschäft. „Es ist kaum mehr zu ertragen, in welchem Maße Institute unserer Größe mit Regularien überzogen werden, die eigentlich ausschließlich für Großbanken bestimmt sein sollten“, so Kemmer. Schließlich seien die Genossenschaftsbanken nicht die Verursacher der Finanzkrise gewesen.





Links: www.raiffeisenbank-irrel.de