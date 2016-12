© Arbeitgeberverband Gesamtmetall © Arbeitgeberverband Gesamtmetall © Arbeitgeberverband Gesamtmetall © Arbeitgeberverband Gesamtmetall

Der M+E-Infotruck des Arbeitgeberverbandes Metall und Elektro besucht vom 22.09.2016 - 23.09.2016 die Firma PUK in Schönecken besuchen. An beiden Tagen werden Schulklassen der Stufen 8 und 9 der Realschulen Plus Bleialf, Gerolstein und Prüm, das Werk in Schönecken besichtigen.

Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die erste Gruppe zunächst den Infotruck erkundet, wird die zweite Gruppe durch unser Werk geführt. Im Anschluss werden dann die beiden Gruppen getauscht.



Mit M+E-Berufen groß rauskommen:

Berufsinformation im M+E-Infotruck



Der M+E-InfoTruck informiert erlebnisorientiert über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder in der Metall- und Elektro-Industrie. An anschaulichen Experimentierstationen erleben Jugendliche die „Faszination Technik“ - praxisnah und intuitiv.

Auf Anfrage kommt der InfoTruck kostenlos zu Schulen, Berufsinformationsveranstaltungen oder zu Unternehmen an Tagen der offenen Tür. Auf zwei Etagen bietet er Platz für eine ganze Schulklasse.

Das didaktische Konzept des InfoTrucks richtet sich an Schüler/-innen der 7. bis 10. Klasse.





Flyer über den M+E-Infotruck: www.me-vermitteln.de/Portals/0/docs/flyer-berufsinformation-xxl.pdf



Links: www.puk.com | www.meberufe.info | www.gesamtmetall.de