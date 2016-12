DAUN. Wie bin ich bei Google besser sichtbar? Wie erreiche ich über die Suchmaschine neue Kunden? Diese und weitere Fragen werden in einem kostenlosen Vortrag am Mittwoch, 31. August, im Fortbildungsinstitut Vulkaneifel in der Dockweilerstraße 13 besprochen. Der Vortrag richtet sich an alle Unternehmen in Daun und Umgebung. Per Livestream wird ein Experte von Google zugeschaltet. Anschließend beantwortet vor Ort ein von Google zertifizierter Ansprechpartner alle Fragen rund um die Suchmaschine, gibt im persönlichen Gespräch praktische Tipps und stellt Praxisbeispiele vor. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr und dauert bis ca. 18.30 Uhr.

Eine Anmeldung ist unter folgender Adresse/Telefonnummer möglich: goo.gl/hm1qmH, Tel.: 0 65 92 – 98 28 96 9