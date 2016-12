Sina Funk, Leiterin des Fortbildungsinstitut Vulkaneifel in Daun, und der CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder sprachen über Gegenwart und Zukunft der Meisterausbildung.

Seit drei Jahren leitet Sina Funk das Fortbildungsinstitut Vulkaneifel in Daun. Im Bereich der Meisterausbildung bieten Sie und die drei in ihrem Institut tätigen Dozenten zwei Kurse an, die für die Ausbildung zum Meister vorgeschrieben sind. Innerhalb von 15 Tagen absolvieren die Meisterschüler in Vollzeit von montags bis samstags den kaufmännischen Meistervorbereitungskurs Teil 3. In jeweils drei Tagen wird ihnen das Wissen für die Prüfung in Arbeitspädagogik (Ausbildung der Ausbilder) vermittelt. Die Leiterin stellte im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten heraus, dass von den aktuell 18 Teilnehmern 15 nicht aus der Region stammen. So vielfältig wie die Herkunftsorte der Schüler sind auch ihre Berufe. Viele kommen aus dem Kfz-Gewerbe oder sind als Friseure oder Schornsteinfeger tätig. Nach Daun kommen aber auch Brunnenbauer oder Büchsenmacher. Das Institut wirbt mit dem griffigen Slogan: „Weil Zeit Geld ist“. Das ist kein leeres Versprechen. Während in der normalen Meisterausbildung die Vorbereitung auf die kaufmännische Meisterprüfung in Teilzeit bis zu anderthalb Jahre dauert und mit Kosten von rund 1200-1500 Euro zu Buche schlägt, dauert der gleiche Kurs in Daun nur 15 Tage und kostet 800 Euro. Innerhalb kurzer Zeit hat sich das im Jahr 2013 gegründete Fortbildungsinstitut Vulkaneifel einen guten Ruf erworben. Während im ersten Jahr nur vier Kurse durchgeführt wurden, werden es im Jahr 2016 bereits 10 Kurse sein. Mehr als 270 Frauen und Männer drückten bisher in Daun die Meister-Schulbank. Die allermeisten bestehen danach ihre Prüfung vor der IHK und HWK.



Gordon Schnieder unterstrich, wie wichtig die Aus- und Fortbildung im Handwerk ist. Er stellte heraus, dass in der Zukunft eine bestmögliche Ausbildung gerade im Handwerk von größter Bedeutung für den beruflichen Erfolg sein wird: „Wir brauchen Meister und Master!“





Links: www.fbi-vulkaneifel.com | www.gordon-schnieder.de