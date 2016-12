Die Kreissparkasse Bitburg-Prüm hat ein Personalentwicklungskonzept, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten und Perspektiven bei der Karriereplanung bietet.



Im vergangenen Jahr haben insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Aufstiegsweiterbildung erfolgreich abgeschlossen und damit den Grundstein für anspruchsvollere Tätigkeiten im Bereich der Kundenberatung bzw. in internen Bereichen gelegt.



Weiterbildung bedeutet immer einen enormen Gewinn an fundiertem Fachwissen, bedeutet für die Absolventen aber auch die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit sowie ihrer Handlungs- und Sozialkompetenz.



Den Job mit Kopf und Herz ausüben – davon profitieren die Kunden ebenso wie das gesamte Team der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.



Vorstandsmitglied Rainer Nickels würdigte in einer Feierstunde Motivation und Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gratulierte zu den guten Prüfungsergebnissen.



Den Glückwünschen schlossen sich Manuela Kohl und Andrea Feldges (Personal/ Aus- und Weiterbildung) an.





Links: www.kskbitburg-pruem.de