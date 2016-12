Köln. Mit jedem Sonnenstrahl wird sie geweckt, die Lust zu Reisen. Raus aus dem Haus und die Natur genießen. Mobilität wurde bei der diesjährigen Sommer-Zusatzziehung des Gewinnsparverein e. V., Köln großgeschrieben. Am 12. Juli 2016 wurden zusätzlich zur Monatsziehung 20 VW Beetle Design Cabriolets und 150 Barcelona-Reisen für je zwei Personen verlost.



Das Glück wohnt in Ferschweiler, wo ein Gewinnsparer der Raiffeisenbank Irrel eG eine Städtereise oder Reisegutschein für 2 Personen im Werte von 1250 Euro nach Barcelona gewann. Überglücklich nahm Renate Spartz die Gewinnbenachrichtigung vom Filialleiter Josef Barg entgegen.



Nach dem Gewinn von Frau Spartz in der Juli – Ziehung freut sich Josef Barg nun über einen erneuten Gewinn einer anderen Kundin in Höhe von 500 Euro in der August – Ziehung.





Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen und ermöglicht nicht nur attraktive Gewinne, sondern tut Gutes hier vor Ort.

Und das geht ganz einfach: Von 5 Euro je Los spart der Teilnehmer 4 Euro an. Mit 1 Euro nimmt er an den Monatsverlosungen teil. Monat für Monat werden so über 770.000 Geldpreise (u.a. 1x 100.000 Euro, 39x 5.000 Euro) im Gesamtwert von über 4,2 Millionen Euro sowie 2 VW Tiguan und 2-mal Extra-Geld von monatlich 250 Euro über 5 Jahre ausgelost. Darüber hinaus werden in Zusatzziehungen (Sommer-Zusatzziehung und Danke-Zusatzziehung) weitere attraktive Preise (z. B. Autos, Reisen) verlost ohne Extra-Einsatz für die Teilnehmer.