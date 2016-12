We will rock you

Seit der Premiere im Jahr 2002 hat das Ensemble von "Musical Magics" um Initiator Michael Thinnes vielen tausenden Zuschauern unvergessliche Abende beschert, sie mit zauberhaften musikalischen und optischen Glanzpunkten erobert und somit eine mitreißende Musical-Gala von hoher Qualität geschaffen, die ihresgleichen sucht.Ein außergewöhnliches Live-Show-Konzept mit jährlich wechselndem Programm, das nicht allein mit herausragenden Gesangssolisten, LIVE-Musikern und Tänzern überzeugt, sondern auch in Sachen Bühnenbild, Ton und Licht keine Kompromisse macht.Zurückblickend auf 14 erfolgreiche Jahre, bestätigt durch Publikum, Presse, Kritiker und eine stetig wachsende Fangemeinde, präsentiert Ihnen Musical Magics zur 15-jährigen Jubiläumstour ein buntes Potpourri der beliebtesten Musical-Songs.Begeben Sie sich mit uns auf eine fantastische Reise und erleben Sie die Highlights aus mehr als 20 Musicals an einem Abend. Ein wahres Fest für die Sinne.Gönnen Sie sich bei unserer Jubiläums-Tour noch einmal die schönsten Musical-Magics Momente von Beginn an, lassen Sie sich von dieser einmaligen Show in ihren Bann ziehen und erleben Sie ein Programm voller mitreißender Melodien, Emotionen und Leidenschaft.Der Mix aus Klassikern und neuen Musicals wird sie begeistern.Unter www.musical-magics.de finden Sie viele weitere Infos zur größten und erfolgreichsten Musical-Show der Region.