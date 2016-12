Das ADAC Zurich 24h-Rennen findet im kommenden Jahr am letzten Mai-Wochenende statt. Rund sechs Wochen nach der spektakulären diesjährigen Ausgabe des Langstreckenklassikers konnte der organisierende ADAC Nordrhein die wichtigsten Rahmendaten festzurren und gibt so Teams, Fans und Offiziellen bereits frühzeitig Planungssicherheit. Am langen Wochenende um Christi Himmelfahrt (25. – 28. Mai 2017) geht es am Nürburgring dann wieder um den Höhepunkt der Nordschleifensaison. Als Termin für das ADAC Qualifikationsrennen ist der 22. / 23. April 2017 geplant.



Nach dem aufregenden 24h-Rennen 2016 zogen die Organisatoren ein positives Fazit und wollen die wesentlichen Rahmendaten des Events beibehalten. „Bei allen Wetterkapriolen und dem damit verbundenen Aufwand freuen wir uns über die gelungene diesjährige Auflage“, sagt Rennleiter Walter Hornung. „Auch die anderen Rennen des Wochenendes haben tollen Motorsport geboten, und unsere neuen TV-Partner RTL und RTL NITRO haben ein viel beachtetes Debüt mit exzellenter Berichterstattung hingelegt.“