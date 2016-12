Liebe Oldtimerfreunde, nach der äußerst erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr, laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Jubiläumsveranstaltung bereits auf vollen Touren.



Wie unser Vereins-Vorsitzender Willi Brülls mitteilt, sind schon zahlreiche Anmeldungen eingegangen. Erfahrungsgemäß kann bei gutem Wetter mit weit über 300 Fahrzeugen gerechnet werden. Für die Oldtimerbesitzer ist der umfangreiche Teilemarkt in der Markthalle von besonderem Interesse. Hier kann man sich mit seltenen Ersatzteilen und einschlägiger Literatur eindecken.



Drei Tage lang wird der Hillesheimer Viehmarktplatz zur Anlaufstelle für Oldiefans aus Nah und Fern. Dass es sich dabei nicht nur um eine statische Ausstellung handelt, ist den Fans natürlich mittlerweile bekannt. Besonders von Interesse sind dabei die Touristikausfahrt für LKW, PKW und Motorrad durch die schöne Eifellandschaft, welche jedes Jahr eine andere Streckenführung aufweist, sowie die „Sandkastenspiele“ der historischen Nutzfahrzeuge (Bagger, Radlader, Raupen, Lastwagen, Kipper und anderes schweres Gerät) am Samstag in einer nahe gelegenen Lavagrube.



Auch in diesem Jahr wird unser Vereinsmitglied Ralf Funke wieder seinen „Deutz-Rohölmotor“ aus dem Jahre 1934 vorführen. In ca. 18 Monaten hat er den total verrosteten, etwa 4 Tonnen schweren Motor in mühevoller Kleinstarbeit selbst restauriert. Seine 30 PS Leistung erbringt er aus nur einem Zylinder mit einem Hubraum von 12,5 Litern. Als Brennstoff sind Dieselöl, Pflanzenöl, Teeröl und Rohöl geeignet. Der Motor versah damals seine historische Arbeit in einem Sägewerk. Wir glauben, dies ist ein echter Publikumsmagnet.



Zum Ablauf des Treffens:

Bereits am Freitag ab ca. 13.00 Uhr treffen viele Oldtimer-Fahrzeuge ein. Offizieller Beginn ist dann am Samstag um 10.30 Uhr mit der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Willi Brülls.



Da der Verein sein 25-jähriges Bestehen begeht, haben wir in diesem Jahr am Freitagabend ab 20 Uhr einen zusätzlichen Programmpunkt aufgenommen: „Benzingeflüster“, bei dem wir die 25 Jahre seit Gründung Revue passieren lassen wollen. Dazu wurden der erste Vorstand und die Gründungsmitglieder eingeladen.



Samstag um 11.00 Uhr beginnt die Touristikausfahrt (kostenpflichtig) wie in den 50er - 60er Jahren für LKW, PKW und Motorrad. Nach den Sandkastenspielen, welche um ca. 14.00 Uhr beginnen, gehen dann um 16.45 Uhr Bulldogs und Traktoren auf die Strecke. Vorher jedoch - ca. 16.00 Uhr - halten wir unsere Vereinsolympiade ab, bei welcher die verschiedenen Hillesheimer Vereine ihre Geschicklichkeit in lustigen und witzigen Disziplinen beweisen müssen. Wer wird wohl dieses Jahr den Wanderpokal erhalten?



Abends sitzen alle gemütlich bei bester Unterhaltung und Livemusik im Oldieschuppen zusammen oder schwingen das Tanzbein.

Es spielt das Band-Duo „WALKIN' SHOES“, bekannt aus Auftritten in zahlreichen Radio- und TV-Shows, u.a. ARD, ZDF, WDR, SWR, Deutsche Welle, Radio Benelux, Truckerfest und Formel 1 am Nürburgring, Europahalle Trier, Oldies- und Country-Festivals im gesamten Bundesgebiet sowie USA, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz, Schweden, Luxemburg.



Am Sonntag steht ab 11.00 Uhr der traditionelle Frühschoppen mit anschließender Fahrzeugsegnung, Vorstellung der Fahrzeuge und Vergabe der Ehrenpreise auf dem Plan. Anschließend (ca. 15.00 Uhr) der Start zum Corso durch die Altstadt von Hillesheim.



Der Eintritt ist wie immer frei. Natürlich ist auch wieder eine Tombola mit tollen Preisen aufgestellt.



Für unsere kleinen Besucher steht wieder eine Hüpfburg bereit. Außerdem gibt’s leckere Waffeln.

An allen Tagen ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt !



Info & Anmeldung für Oldtimerbesitzer: Willi Brülls, Tel. 0 22 51 - 46 25 oder 0 172 - 26 44 621.

eMail: kontakt@oldtimer-hillesheim.de

Internet: www.oldtimer-hillesheim.de



Wir freuen uns auf Ihren Besuch !





Links: www.oldtimer-hillesheim.de | www.oldies-livemusik.de