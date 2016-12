Kompressor-Mercedes im historischen Fahrerlager beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix (Credit: AvD / Tom Linke ad08) Start des Eröffnungsrennens des Nürburgrings 1927

Beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix steht der Nürburgring vom 12. bis 14. August ganz im Zeichen der schönen, legendären und historisch wertvollen Fahrzeuge. Drei Tage lang können die Besucher auf der Grand-Prix-Strecke der traditionsreichen Eifelstrecke Rennwagen aus sieben Jahrzehnten erleben. Einer der Höhepunkte ist das Aufeinandertreffen der Kompressor-Modelle von Mercedes-Benz. Die legendären Supersportwagen prägten in den 20er Jahren das sportliche Image der Marke. Gleich acht der faszinierenden Autos werden im Rahmen der „Vintage Sports Car Trophy & The ASC Trophy“ zu sehen sein, bei der außerdem gut 40 weitere Vorkriegssportwagen am Start sind – ein in dieser Qualität und Anzahl wohl einmaliges Ereignis auf der Rennstrecke. Bereits am Freitag (12. August) sind außerdem die Urenkel dieser Fahrzeuge zu erleben: Auf der Nordschleife eröffnet erstmals der AvD-OGP-Trackday das Wochenende. Während auf dem Grand-Prix-Kurs parallel die ersten Trainingssitzungen laufen, gehen auf der Nordschleife die Sportwagen, Youngtimer und Oldtimer an den Start. Vom historischen BMW 2002 ti bis zu den aktuellen Supersportlern von Ferrari, Lamborghini, Porsche & Co. reicht dort die Palette. Wer sich sein Ticket für den AvD-Oldtimer-Grand-Prix sichern möchte, kann es über www.eventim.de oder die Ticket-Hotline 01805 311210 (0,14 € / Min. aus den deutschen Festnetzen, max. 0,42 € / Min. aus den Mobilfunknetzen) sowie über www.nuerburgring.de erwerben. Neuigkeiten, und Informationen gibt es außerdem unter www.avd-oldtimer-grand-prix.de.



Vier Dutzend Anmeldungen verzeichneten die Organisatoren für das Treffen der Vorkriegssportwagen beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix. Das imposante Feld zeigt die kleinen MG-Modelle mit weniger als einem Liter Hubraum ebenso wie einen mächtigen Acht-Liter-Bentley. Längst vergessene Hersteller wie Singer, Riley und Invicta sind hier ebenso zu erleben, wie die Ahnen der heutigen BMW oder Mercedes-Benz-Modelle. Letztere sind durch eine beeindruckende Gruppe von Fahrzeugen repräsentiert, die die „Vintage Sports Car Trophy & The ASC Trophy“ zu einem Höhepunkt des Wochenendes werden lassen. Gleich acht Kompressor-Mercedes stehen am Start. Das legendärste Fahrzeug unter ihnen: Der 680S Rennsport von 1927, mit dem Rudolf Caracciola das Eröffnungsrennen der Eifelrennstrecke gewann. Um diese besonderen Rennwagen zu feiern, wird es zu Beginn des Wochenendes ein besondere Fotogelegenheit geben: Die acht „weißen Elefanten“ werden das Starterfeld in der ersten Runde des Trainings am Freitagnachmittag (ab 17:25 Uhr) im Pulk anführen. Aus der Nähe zu bewundern sind alle Vorkriegsfahrzeuge übrigens im historisch stimmigen Umfeld: Sie kommen im 1927 eröffneten „alten Fahrerlager“ des Nürburgringrings unter – dem einzigen seit den Gründertagen in Betrieb befindlichen Fahrerlager weltweit. Von hier aus geht es am Samstagmorgen (ab 8:15 Uhr) und Sonntagmorgen (8:35 Uhr) zur Ausfahrt auf die Nordschleife, hier startet die Touristische Rallye „Rund um die Nürburg” (Samstag, 14:00 Uhr) und auch vor den beiden Gleichmäßigkeitsprüfungen auf dem Grand-Prix-Kurs (Samstag um 18:40 Uhr und Sonntag um 17:00 Uhr) laufen hier die Motoren warm.



Leckerbissen für Sportwagen-Fans: AvD-OGP-Trackday



Erstmals sind im Rahmen des AvD-Oldtimer-Grand-Prix in diesem Jahr auch aktuelle Fahrzeuge zu sehen: Beim AvD-OGP-Trackday am Freitag können die Fahrer von alten und neuen Sportwagen ihre Fahrzeuge im adäquaten Revier bewegen: auf der Nürburgring-Nordschleife. Dass die Veranstalter mit der Idee goldrichtig liegen, beweist das Starterfeld mit 130 Nennungen. Es übertrifft in Quantität und Qualität bei weitem die Erwartungen. Klassiker wie die Ford GT und Jaguar E-Types werden ebenso zu sehen sein, wie reinrassige Sportwagen vom Schlage eines Porsche 962. Auch die modernsten Modelle von Porsche, Ferrari, Lamborghini und McLaren fehlen nicht, und selbst Exoten der Spezialhersteller Koenigsegg oder Radical gehen in den drei leistungsgerecht eingeteilten Gruppen an den Start. Ab 9:00 Uhr geht es am Freitag los, rund um die Nordschleife haben Besucher dann freien Eintritt. Informationen zum Event, zum Ablauf und den angemeldeten Fahrzeugen gibt es im Internet unter www.ogp-trackday.de.





Links: www.avd-oldtimer-grand-prix.de | www.ogp-trackday.de | www.nuerburgring.de