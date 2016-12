Das ADAC GT Masters startet am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring. Die Besucher dürfen sich vom 5. bis 7. August auf spektakulären Motorsport mit mehr als 30 Supersportwagen freuen. Die Liste der Fahrer liest sich wie ein who-is-who des GT-Sports. Die bildschönen und pfeilschnellen GT-Rennwagen der Marken Audi, Bentley, BMW, Corvette, Lamborghini, Mercedes-AMG, Porsche und Nissan sorgen für reichlich Action auf der Strecke. „Die Sprintstrecke des Nürburgrings bietet einige gute Überholmöglichkeiten“, sagt Tabellenführer Daniel Keilwitz aus Villingen (Corvette C7 GT3-R). „Zum Beispiel kann man gleich in der ersten Kurve die Gegner in der Spitzekehre sehr gut ausbremsen. Es gibt aber noch andere interessante Stellen, wo das gut funktioniert, wenn die Konkurrenz richtig mitspielt und man sich gegenseitig genug Freiraum lässt. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Zweikämpfe freuen.“ Mit Pitwalk, Autogrammstunde sowie abwechslungsreichen Rahmenrennen bietet das Wochenende besonders viel Motorsport zum Anfassen. Die ADAC Formel 4, die ADAC TCR Germany sowie der Deutsche Tourenwagen-Cup (DTC) und die Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) sind auch am Start. Karten für das Event kosten im Vorverkauf 20,– Euro (Tageskarte Samstag oder Sonntag) bzw. 30,– Euro (Wochenendticket) und sind über www.adac.de/gt-masters oder bei der Info- und Tickethotline des Nürburgrings unter 0800 2083200 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) erhältlich. Vor Ort gibt es zudem eine Tageskarte für den Freitag zum Preis von 10,– Euro. Alle Tickets enthalten freie Platzwahl auf den geöffneten Tribünen und freien Eintritt ins Fahrerlager. Wer mehr zum ADAC GT Masters wissen möchte, der findet alle Infos und News zur Serie auch unter www.adac.de/motorsport im Internet.



Ausgeglichenes Kräfteverhältnis sorgt für spannenden Kampf



Daniel Keilwitz (Villingen) und Jules Gounon (Frankreich) wollen in der Eifel ihre frisch eroberte Tabellenführung verteidigen. „Mit der Corvette waren wir in den vergangenen Jahren am Nürburgring immer schnell unterwegs“, sagt Keilwitz. „Auch in dieser Saison stehen die Chancen sicherlich gut, dass wir mit dem neuen Auto um den Sieg mitmischen können.“ Das ADAC GT Masters absolviert am Samstag und Sonntag jeweils ein Rennen über eine Stunde. Besonders spektakulär für die Zuschauer ist der fliegende Start, wenn die Supersportwagen mit Vollgas an der Haupttribüne vorbeidonnern. Am Nürburgring werden die Weichen im Titelkampf gestellt. „Es ist aber noch zu früh, sich bereits jetzt auf die Meisterschaft zu fokussieren“, unterstreicht der 26-jährige Schwarzwälder. „Wir haben zwar derzeit 29 Punkte Vorsprung, aber die können im ADAC GT Masters auch ganz schnell wieder weg sein. Wir blicken daher von Rennen zu Rennen. In der Eifel ist es wichtig, dass wir so viele Punkte wie möglich mitnehmen.“ Wie schnell sich die Kräfteverhältnisse ändern können, bekam in Österreich das Audi-Team Montaplast by Land-Motorsport zu spüren. Christopher Mies (Heiligenhaus) und Connor De Philippi (USA) mussten erstmals ihre Führung abgeben, nachdem sie seit dem Saisonauftakt in der Meisterschaft vorne gelegen hatten. Für ihr Heimrennen ist die Truppe um Teamchef Wolfgang Land jedoch ganz zuversichtlich, dass die Revanche auf dem 3,629 Kilometer langen Kurs gelingen könnte.



Zakspeed-Piloten greifen nach Topplatzierungen



In Sachen Titelkampf richten sich die Blicke am Ring auch auf das Team AMG-Team Zakspeed aus Niederzissen. Die Titelverteidiger Luca Ludwig (Bonn) und Sebastian Asch (Ammerbuch) gehören im neuen Mercedes-AMG GT3, der beim ADAC 24h-Rennen Nürburgring Ende Mai einen sensationellen Vierfacherfolg feierte, zu den Mitfavoriten im Kampf um die Podiumsplätze. „Wir hatten einen sehr starken Saisonauftakt, anschließend hat uns ein wenig die Konstanz gefehlt,“ sagt Lokalmatador Ludwig. „In Österreich haben wir mit zwei konzentrierten Rennen gute Punkte gesammelt. Diesen Aufschwung möchten wir in die anstehenden Rennen mitnehmen. Wir nehmen uns für das Wochenende am Nürburgring Topplatzierungen vor.“ Außerdem hat der Bonner noch eine Rechnung offen: „Ich habe auf einigen Rennstrecken mehrfach gewonnen – auf meinen zweiten Nürburgring-Sieg warte ich jetzt schon viele Jahre. Das fuchst mich ein wenig.“ Heimrecht am Nürburgring hat zudem Phoenix Racing aus Meuspath, die den Audi R8 LMS von Ex-Formel-1-Fahrer Markus Winkelhock (Berglen-Steinach) und Markus Pommer (Neckarsulm) einsetzen. Mit Karl Wendlinger (Österreich), der am vorangegangenen Rennwochenende im Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von Car Collection Motorsport sein Comeback in der „Liga der Supersportwagen“ feierte, ist ein weiterer ehemaliger Formel-1-Pilot in der Eifel am Start. Zu den Lokalmatadoren im stark besetzten Teilnehmerfeld gehört zudem Luca Stolz, der derzeit Vierter in der Junior-Wertung ist. Der 21-jährige aus Brachbach im Westerwald greift ins Lenkrad eines Lamborghini Huracán GT3 des österreichischen GRT Grasser-Racing-Teams. Seine Teamkollegen Christian Engelhart (Kösching) und Rolf Ineichen (Schweiz) liegen mit 67 Punkten vor dem nächsten Schlagabtausch auf dem vierten Tabellenplatz.





