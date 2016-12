Arla lädt alle Interessierte am 09. September von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu ihrer ersten eigenen Ausbildungsmesse in Pronsfeld ein.

Seit April arbeiten Ausbilder und Azubis gemeinsam an einem spannenden und anschaulichen Programm.

Vormittags können sich Schulklassen auf der Ausbildungsmesse über den Betrieb und die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Nachmittags sind alle Privatpersonen, vor allem Jugendliche, die sich für eine Ausbildung interessieren, mit ihren Eltern und Freunden eingeladen, Arla hautnah zu erleben.



Bei der Ausbildungsmesse bietet Arla ein vielfältiges Angebot an, wie ein Einblick in das Werk und die einzelnen Abteilungen (Werksführung) als auch einen Einblick in die einzelnen Ausbildungsangebote vor allem durch First-Hand-Knowledge von Ausbildern und Azubis.

Da der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen sollte, gibt es einige Stationen zum „Anfassen“ und Mitmachen. Außerdem sind alle Besucher auf einen Drink an der Milchbar eingeladen.



Weitere Informationen zum Thema Ausbildung bei Arla finden Sie auch auf der Webseite www.arlafoods.de/ausbildung.



Jürgen Wolf, Senior Site Director Arla Foods Pronsfeld, meint zur Ausbildungsmesse: „Ausbildung wird bei Arla groß geschrieben. Dies ist auch die Botschaft, die wir durch diese Messe, die so bei Arla eine Neuheit darstellt, verbreiten möchten. Für den Erfolg unserer Molkereigenossenschaft ist qualifizierter Nachwuchs sehr wichtig. Wir möchten unsere Kompetenz und unser Fachwissen weitergeben und dabei jungen Menschen den bestmöglichen Start in ein abwechslungsreiches Berufsleben ermöglichen.“





Links: www.arlafoods.de/ausbildung