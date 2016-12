Der Countdown läuft: Das ADAC GT Masters bestreitet vom 5. – 7. August auf dem Nürburgring das fünfte von insgesamt sieben Rennwochenenden des Jahres. Dabei werden in der „Liga der Supersportwagen“ die Weichen im Titelkampf gestellt. Als neue Tabellenführer kommen Daniel Keilwitz (Villingen) und Jules Gounon (Frankreich) in die Eifel. Die Callaway-Competition-Piloten verdrängten beim vorangegangenen Lauf Lokalmatador Christopher Mies aus Heiligenhaus und US-Amerikaner Connor De Philippi von der Tabellenspitze. Die Piloten aus dem Audi-Team Montaplast by Land-Motorsport wollen auf dem Nürburgring die Führung zurückerobern. Für die Titelverteidiger Luca Ludwig aus Bonn und Sebastian Asch (Ammerbuch), die nach acht Rennen auf Gesamtrang drei liegen, geht es beim Heimrennen der Zakspeed-Mannschaft aus Niederzissen darum, mit dem neuen Mercedes-AMG GT3 den Anschluss an die Tabellenführer zu wahren. Jede Menge Action und eine Extra-Portion Spannung im Titelrennen sind garantiert, wenn mehr als 30 Supersportwagen von acht Marken, die zwischen 500 und 600 PS leisten, auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke des Nürburgrings um Punkte und Positionen kämpfen. Karten für das Event kosten 20,– Euro (Tageskarte Samstag oder Sonntag) bzw. 30,– Euro (Wochenendticket) im Vorverkauf und sind über www.adac.de/gt-masters oder bei der Info- und Tickethotline des Nürburgrings unter 0800 2083200 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) erhältlich. Vor Ort gibt es zudem eine Tageskarte für den Freitag zum Preis von 10,– Euro. Alle Tickets enthalten freie Platzwahl auf den geöffneten Tribünen und freien Eintritt ins Fahrerlager. Wer mehr zum ADAC GT Masters wissen möchte, der findet alle Infos und News zur Serie auch unter www.adac.de/motorsport im Internet.



Erster Sieg für das Team von Langstreckenweltmeister Bernhard



Das ADAC GT Masters trägt zwei Wochen nach dem Auftritt der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC auf dem Nürburgring in der Eifel die Rennen neun und zehn des Jahres aus. Mit dem ersten ADAC GT Masters-Sieg im Rücken reist das KÜS TEAM75 Bernhard an. David Jahn (Leipzig) und Porsche-Werksfahrer Kevin Estre (Frankreich) machten im Porsche 911 den Triumph für die Mannschaft aus dem rheinland-pfälzischen Bruchmühlbach-Miesau perfekt. „Das Wochenende war ein Home-Run für die Familie Bernhard“, erklärte Langstreckenweltmeister und Teambesitzer Timo Bernhard. „Das Team 75 hat am Samstag am Red-Bull-Ring gewonnen, am Sonntag konnte ich dann mit meinem Sieg beim WEC-Lauf auf dem Nürburgring noch eins drauflegen. Das macht mich natürlich sehr froh und stolz.” Der zweite Sieg in Österreich ging auf das Konto von Daniel Keilwitz / Jules Gounon (Corvette C7 GT3-R), die mit Platz drei im ersten Rennen die Tabellenführung übernahmen und sich als „Halbzeitmeister“ feiern lassen durften.



Tabellenführer Keilwitz/Gounon freuen sich auf den Nürburgring



„Unser Ziel war es, die Tabellenspitze zu übernehmen, und das haben wir geschafft“, sagte Keilwitz, der ADAC GT Masters-Rekordsieger und Champion von 2013. „Mit dem Wochenende in der Steiermark sind wir sehr zufrieden. Wir konnten unsere Tabellenführung sogar noch ausbauen und freuen uns nun auf den Nürburgring.“ Die Corvette-Piloten haben 120 Punkte auf ihrem Konto. Ihr Vorsprung auf die Verfolger Christopher Mies / Connor De Philippi (Audi R8 LMS) beträgt 29 Zähler. „Die Saison ist noch lang, und wir schauen weiterhin von Rennen zu Rennen“, sagte der 21-jährige Gounon, der just vor dem Nürburgring-Wochenende auch die Führung in der Junioren-Wertung für Fahrer unter 25 Jahre übernahm. Er schickt sich damit an, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Jean-Marc Gounon war mit Minardi und Simtek in der Formel 1 unterwegs und anschließend unter anderem als Werksfahrer bei Mercedes-Benz und BMW in den 1990er Jahren einer der renommiertesten GT- und Sportwagenfahrer mit zwölf Starts bei den 24 Stunden von Le Mans. Des Weiteren steht das Team Callaway Competition nun auch in der Teamwertung an der Spitze. Zuvor hatte das Audi-Team Montaplast by Land-Motorsport in den drei Wertungen vorne gelegen. Entsprechend motiviert geht die Mannschaft aus dem Westerwald in das Heimrennen auf dem Nürburgring und hat die Revanche im Visier. Der Bonner Luca Ludwig und Sebastian Asch, der mit nunmehr 115 Rennen alleiniger Rekordteilnehmer in der „Liga Supersportwagen“ ist, haben die Titelverteidigung noch nicht abgeschrieben, auch wenn der Rückstand auf die Spitze inzwischen 41 Punkte beträgt. Nach einem dritten Platz in Österreich möchte das Team erneut einen Platz auf dem Podium einfahren und damit vor heimischer Kulisse glänzen.



Ingelheimer Christer Jöns im Bentley Continental auf Podestkurs



Das Bentley Team Abt würde gerne in der Eifel die guten Ergebnisse vom Red-Bull-Ring bestätigen. „Endlich haben wir es geschafft, ein tolles Rennen zu fahren und auf dem Podium zu stehen“, freute sich Christer Jöns, der in Ingelheim am Rhein zu Hause ist, über die erste Podiumsplatzierung für das Bentley Team ABT. Der 29-Jährige fuhr mit Junior Fabian Hamprecht (Hagen) im bulligen Bentley Continental GT3 in Rennen eins auf den zweiten Platz. Sonntags wurde das Duo als Siebter abgewinkt, während die Teamkollegen Daniel Abt (Kempten) und Jordan Pepper (Südafrika) als Zweite den Sprung auf das Siegerpodium schafften. Die Besucher dürfen sich auf packenden Motorsport freuen, wenn die spektakulären Supersportwagen von Audi, Bentley, BMW, Corvette, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche und Nissan in die beiden Rennen gehen. Außerdem sorgen die ADAC Formel 4, die ADAC TCR Germany sowie der Deutsche Tourenwagen-Cup (DTC) und die Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) für ein abwechlungsreiches Rahmenprogramm





Links: www.adac.de/gt-masters | www.adac.de/motorsport | www.nuerburgring.de