„Die Musik passt zum Ambiente, und unser Publikum mag sie. Deshalb haben wir die Band engagiert“, so Rolf Mrotzek von der Jazz-Initiative Eifel, zuständig für die Musik.



Und die Musiker haben viel Jazz-Erfahrung. Mitte der 60. Jahre fanden im Herzen der Mönchengladbacher Altstadt, dem "Alter Markt" sechs Musiker zueinander und hoben spontan eine Band aus der Taufe. Der Bandname "OLD MARKET STOMPERS" war schnell gefunden. Dass man traditionellen Jazz machen wollte, verstand sich von selbst. Die Band probte regelmäßig und spielt in der Besetzung des traditionellen Jazz mit Trompete, Klarinette/ Saxophon, Posaune, Banjo/Gitarre, Bass und Schlagzeug seit diesen Tagen erfolgreich in vielen Jazzclubs am Niederrhein und im benachbarten Ausland. Zwei Fernseh- Live- Auftritte und ungezählte "Indoor und Outdoor Jazzevents" in Kneipen, Jazzlokalen, bei Konzerten, Straßenfesten und Partys belegen die Spielfreude der "OMS".



Eine Reihe von Gesangsstücken sind mit im Repertoire. Viel Wert legt die Band auf Arrangements, z.B. bei Themen von Duke Ellington.



Die Besetzung: Rolf Kannen, Trompete, Flügelhorn, Winfried Faust, Klarinette/ Saxofon, Manfred Müllers, Posaune, Henk van Grinsven, Schlagzeug, Walter Cox, Bass, Jürgen Aschoff, Banjo/ Gitarre/ Gesang.



Summer-Jazz im Bedagarten ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Jazz-Initiative Eifel, der Kulturgemeinschaft Bitburg und der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung.



Die Old Market Stompers spielen am Mittwoch, 24. August 2016 ab 19 Uhr.





Links: www.jazzei.de | www.jazzband-old-market-stompers.de