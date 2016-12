Stefan Mücke führt den begeisterten Ford-Mitarbeitern einen WEC-Boxenstopp vor. Foto: Nürburgring

Das sensationelle Comeback mit dem Klassensieg und drei Ford GT innerhalb der Top-vier in Le Mans sicherte sich Ford die Führung in der LMGTE Pro der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Bei der vierten Meisterschaftsrunde am kommenden Wochenende sind die Ford GT damit in der Favoritenrolle. Genau die richtige Ausgangslage für das Heimspiel in der Eifel, gerade mal eine Stunde Autofahrt von der europäischen Konzernzentrale in Köln entfernt. „Die Saison fängt jetzt noch einmal von vorne an“, sagt Werkspilot Stefan Mücke. Er prophezeit in der hart umkämpften Klasse einen spannenden Schlagabtausch. „Die Abstände werden auch am Ende des Sechs-Stunden-Rennens im Sekundenbereich liegen. Das wird ein Sprintrennen über sechs Stunden.“ Dabei steht für den Berliner viel auf dem Spiel, denn die Führung von Mücke und seinem französischem Teamkollegen Oliver Pla im Ford GT #66 ist denkbar knapp. Acht Punkte liegen sie vor dem italienisch-britischen Fahrergespann Davide Rigon und Sam Bird im Ferrari 488 GTE. „Bei 25 Zählern für einen Sieg und sechs zu absolvierenden Rennen bedeutet dieser Vorsprung fast gar nichts – da ist alles drin“, weiß Mücke und hofft deshalb, bei der ersten Weichenstellung auf kräftige Unterstützung von den Rängen. Hunderte Ford-Mitarbeiter aus Köln werden am Nürburgring erwartet und werden ihrem Rennteam einen begeisterten Empfang bereiten. Die Kulisse könnte also ähnlich stimmungsvoll werden wie beim WEC-Debüt im vergangen Jahr, als 62.000 begeisterte Besucher für volle Tribünen am Nürburgring sorgten.



Kurz vor den „6 Hours of Nürburgring“ machte das Chip Ganassi-Team Station in Köln: Umjubelt von vielen Kollegen der Europazentrale präsentierte Le-Mans-Sieger Dirk Müller gemeinsam mit Stefan Mücke den Ford GT, den beide an diesem Wochenende fahren werden. Während für Müller ein Einsatz in der US-amerikanischen IMSA ansteht, geht es für Stefan Mücke an den Nürburgring. In der Eifel will er die Tabellenführung verteidigen – aber das wird kein leichtes Unterfangen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen gewinnen“, sagt der Ex-DTM-Pilot. Doch zunächst steht eine Bestandaufnahme an. „Dass der Ford GT in Le Mans gut ist, haben wir bewiesen. Nun bin ich gespannt, wo wir am Nürburgring stehen. Die Strecke hat eine ganz andere Charakteristik. Und die Antwort ist wichtig, denn ein Großteil der restlichen Strecken im Saisonkalender hat den gleichen Charakter. Das wird richtungweisend für den Rest der Saison.“



Nach dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans, das als dritter Saisonlauf gewertet wurde, passten die Technik-Experten der WEC die Einstufung der GT-Fahrzeuge noch einmal an. Die Boliden von Aston Martin, Ferrari, Ford und Porsche, die sich in der hart umkämpften LMGTE Pro und LMGTE Am duellieren, rücken damit auf dem Nürburgring noch einmal enger zusammen. „Die anderen Hersteller werden uns vermutlich mächtig Druck machen“, ist sich Stefan Mücke deshalb auch sicher. Aus dem Zweikampf zwischen Ford und Ferrari in Le Mans dürfte damit ein Vierkampf werden. Das Ford-Team, dessen bildschöner GT in dieser Saison seinen Einstand in der WEC feiert, steht dabei vor einer besonderen Herausforderung: Für keine der Strecken im Saisonkalender liegen Daten vor, die beim Set-up helfen. Alles hängt deshalb davon ab, bereits in den beiden Freien Trainings am Freitag perfekt zu arbeiten. Und das ist in der Eifel doppelt anspruchsvoll, wie Stefan Mücke beschreibt: „Die Strecke hat alles: Der erste Sektor ist mechanisch sehr anspruchsvoll, dazu kommen schnelle gerade, mittelschnelle und schnelle Kurven – da ist alles dabei. Das Set-up muss deshalb auch ein guter Mix sein.“ Von der ersten Minute an wird das Rennwochenende in der WEC also spannend – die Besucher auf dem Nürburgring dürfen sich auf beste Motorsportunterhaltung auch in den GT-Klassen einrichten.





Links: www.nuerburgring.de