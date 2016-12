Gute Musik und viel Leckeres für den Gaumen, das sind die Merkmale des Schlossfestes am und im Schloss Weilerbach. Und wenn dann noch, wie die Veranstalter, die Schloss-Weilerbach-Gesellschaft und die Jazz-Initiative Eifel, hoffen, schönes Sommerwetter sein wird, sind die besten Voraussetzungen für ein schönes Fest gegeben.



Am Samstag, dem 6. August, werden die Tore ab 17 Uhr geöffnet. Die Gastronomie bietet edle Getränke in breiter Auswahl. Freunde von Grillspezialitäten kommen auf ihre Kosten, Fingerfood und Salate sind im Angebot.



Dazu gibt es Musik. Die Jazz-Initiative Eifel hat ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt. Ab 18 Uhr spielen drei verschiedene Bands im Wechsel.



Dixielandmusik wird von der Happy-Jazz-Society geboten. Das Alex-Eger-Quartett spielt hinreißenden Sinti-Swing und Grit´n Gravy begeistern mit zünftigem Rock´n Roll und Blues auf ihre sehr spezielle Art.



Und wenn dann die Dunkelheit kommt, erstrahlt das Schloss in bengalischer Beleuchtung. Ein Augenschmaus, den die Showsisters dort präsentieren werden.



Das Programm endet gegen 23 Uhr. Das bedeutet aber nicht unbedingt das Ende der Veranstaltung. Als Unkostenbeitrag wird ein Eintritt von 5,00 EUR erhoben.



Mitreißender Gypsy-Swing beim Schlossfest Weilerbach



Alex Eger, Jazzgeiger, steht in der Tradition von Stéphane Grappelli und Didier Lockwood. Er spielt mit seinem Quartett viele bekannte Titel des „Quintette du Hot Club de France“, die Musik Django Reinhardts aus dem Paris der 30er und 40er Jahre.



Alex Eger hat in Köln, Utrecht und Baden-Baden Musik studiert und ist seitdem mit vielen Formationen international aufgetreten. Mit seinem eigenen Quartett hat er sich ganz dem Gypsy Swing, dem Jazz Manouche verschrieben. Hits wie „Minor Swing“, „Nuages“, „Swing 48“, „Bei mir bist du schön“ oder „J’attendrais“ gehören in sein Repertoire. Neue Titel stammen aus seiner Feder.



Zu seinem Quartett gehören: Martin Henger, Johannes Zink und Benjamin Trawinski.



Das Alex-Eger-Quartett gastierte schon einmal im Jazzclub und erswingte sich beim Publikum sehr große Sympathien, so dass dieser kommende Auftritt für die Freunde dieser Musik ein absolutes Muss ist.



Das Alex-Eger-Quartett spielt am Samstag, den 6. August 2016 ab 18 Uhr im Schloss Weilerbach.





Links: www.jazzei.de | www.alex-eger-quartett.de