Am vergangenen Donnerstag war es wieder soweit.

Einige unserer mutigsten Karatekas traten zur Gürtelprüfung an.



Etwas Besonderes war in diesem Jahr gegeben, denn unsere Karatefreunde aus Koblenz waren ebenfalls vor Ort, traten selbst an und prüften auch mit.



Wir gratulieren den Prüflingen zur bestandenen Prüfung.



Von unserem Verein haben bestanden:

Sarah Weber

Afif Barkallah

Erna Müller

Oxana Schneider

Alexander Müller

David Stark

Gerald Dehnert

Robert Schon

Dominic Mayer

Wir gratulieren natürich auch unseren Koblenzer Karate Freunden.





