Bitburg. Ein lang gehegter Wunsch der Regionalmarke EIFEL sowie der Zukunftsinitiative Eifel geht in Erfüllung: Ab 15. Juli können Kunden erstmalig EIFEL Strom beziehen - produziert in der Region für die Region. Die neue Marke überzeugt mit Ökologie und Ökonomie. Der 100%ige Grünstrom aus Wasserkraftwerken der Nordeifel und der Mosel bietet entscheidende Vorteile bei Preis und Leistung. So können auch Privathaushalte aktiv die Energiewende mitgestalten und profitieren von zuverlässiger und preisgünstiger Stromlieferung. Der attraktive Strompreis bleibt dabei über einen Zeitraum von zwei Jahren stabil und bietet so Planungssicherheit.



In Anwesenheit von Dr. Joachim Streit, Landrat des Landkreises Bitburg-Prüm, und Heinz-Peter Thiel, Landrat des Landkreises Vulkaneifel sowie Präsident der Zukunftsinitiative Eifel, fiel jetzt der Startschuss für EIFEL Strom im RWE Energieladen in Bitburg. Manfred Klasen, Leiter der RWE Vertriebsregion Süd, ist überzeugt: „EIFEL Strom ist eine gute Entscheidung und ein Bekenntnis aller Partner zur Region. Wir fördern damit die erneuerbaren Energien und tragen so zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen bei.“



Regionalmarke EIFEL-Geschäftsführer Markus Pfeifer freut sich, dass nach langer Vorbereitung die Angebotspalette neben mehr als 35 Produktkategorien aus Land-, Forstwirtschaft und Handwerk durch ein eigenes, regional erzeugtes und zertifiziertes Stromprodukt ergänzt werden konnte. RWE unterstützt mit jedem EIFEL Strom-Vertrag zudem wichtige Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte in den Naturparks Nord- und Südeifel, etwa der Erhalt von Streuobstwiesen oder den Schutz der Bienen.



Die ersten, die die neuen Verträge direkt unterzeichneten, waren beide Landräte sowie der Geschäftsführer der Regionalmarke EIFEL: „Mit EIFEL Strom leben wir die Energiewende vor Ort und zeigen so die Verbundenheit mit unserer Heimat.“



Den EIFEL Strom gibt es in allen RWE Energieläden und Energiepunkten in der Region sowie bei Vertriebspartnern, im Internet unter www.der-eifelstrom.de oder direkt beim Kunden zuhause durch RWE Energieexperten.



Über RWE International SE (innogy)



RWE International SE (innogy) ist eines der führenden europäische n Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert es die Anforderngen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von RWE International SE (innogy) steht, bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande, Belgien, und einige Länder in Zentralost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das Unternehmen auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien und Italien. Die neue Tochtergesellschaft der RWE AG ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Am 29. Juni 2016 wurde der Name der europäischen Aktiengesellschaft veröffentlich: innogy. Die formale Umfirmierung wird voraussichtlich im September erfolgen 2016. Dann wird das Unternehmen, wie auch die Produkte und Dienstleistungen, sukzessive neu gebrandet. Bis dahin trägt die Tochtergesellschaft weiterhin den provisorischen Namen RWE International SE. Der Markenname innogy ist eine Symbiose aus den Begriffen Innovation, Energy und Technology.

Über die Regionalmarke EIFEL



Das Qualitätslogo der Regionalmarke EIFEL ist ein Zeichen, an dem besondere, geprüfte Qualität aus der Eifel direkt erkennbar wird. Strenge Qualitätskriterien und umfassende Kontrollen fördern die nachhaltige Stärkung der Region Eifel als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum von innen heraus

