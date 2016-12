Das ADAC GT Masters gastiert am ersten August-Wochenende auf dem Nürburgring. Die „Liga der Supersportwagen“ bestreitet vom 5. – 7. August in der Eifel das fünfte von insgesamt sieben Rennwochenenden des Jahres. Dabei feiert die Serie ein kleines Jubiläum: Das ADAC GT Masters startet bereits in der zehnten Saison auf der Traditionsrennstrecke, nachdem 2007 das allererste Rennen der Serie auf dem Nürburgring ausgetragen wurde. Am Samstag und Sonntag ist in den beiden Läufen wieder reichlich Action garantiert. Vom fliegenden Start über den obligatorischen Boxenstopp mit Fahrerwechsel bis zum Zieleinlauf nach einer Stunde geht es hier rund. Dabei lassen die spektakulären Supersportwagen, die zwischen 500 und 600 PS leisten, die Herzen der Fans höher schlagen. Wer wird auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke des Nürburgrings diesmal als Sieger abgewinkt? Die Besucher dürfen sich Anfang August auf ein spannendes Rennwochenende mit packender Motorsportaction, faszinierenden Supersportwagen und Adrenalin pur freuen. Karten für das Event kosten 20,– Euro (Tageskarte Samstag oder Sonntag) bzw. 30,– Euro (Wochenendticket) im Vorverkauf und sind über www.adac.de/gt-masters oder bei der Info- und Tickethotline des Nürburgrings unter 0800 2083200 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) erhältlich. Vor Ort gibt es zudem eine Tageskarte für den Freitag zum Preis von 10,– Euro. Alle Tickets enthalten freie Platzwahl auf den geöffneten Tribünen und freien Zugang ins Fahrerlager. Wer mehr zum ADAC GT Masters wissen möchte, der findet alle Infos und News zur Serie auch unter www.adac.de/motorsport im Internet.



Heimrennen für Titelverteidiger Zakspeed



Das ADAC GT Masters bietet alle Zutaten für ein abwechslungsreiches Wochenende: Hohe Leistungsdichte, ein enges Qualifying, spannende Rennen und Markenvielfalt. In der zehnten Saison der Serie bringen insgesamt 19 Teams mehr als 30 Supersportwagen von acht Marken an den Start. Als Titelverteidiger kommen Sebastian Asch (Ammerbuch) und Luca Ludwig aus Bonn zum Nürburgring. Das schnelle Duo des AMG-Team Zakspeed aus Niederzissen konnte mit dem neuen Mercedes-AMG GT3 in diesem Jahr bereits zwei Siege einfahren. Obwohl Asch / Ludwig aber auch schon drei Mal gänzlich ohne Punkte blieben, liegen sie nach drei Rennwochenenden auf dem dritten Tabellenplatz. „Der Lausitzring war mit gleich zwei Nullnummern natürlich sehr bitter für uns“, sagt Sebastian Asch, zweifacher ADAC GT Masters Champion, über die zurückliegende Runde. „Trotz allem sind wir noch Dritte in der Meisterschaft und liegen nur 29 Punkte hinter den Tabellenführern. Wir werden jetzt nicht in ein tiefes Loch fallen, sondern bei den nächsten Läufen mit neuer Frische angreifen. Insbesondere am Nürburgring, dem Heimrennen von Zakspeed, wollen wir ein gutes Resultat abliefern. Der Kampf um die Meisterschaft ist für uns noch lange nicht vorbei.“



Land-Motorsport-Fahrer an der Tabellenspitze



In der Meisterschaft führen derzeit Lokalmatador Christopher Mies aus Heiligenhaus und der US-Amerikaner Connor De Phillippi. Die Tabellenführer aus dem Audi-Team Montaplast by Land-Motorsport fuhren in dieser Saison bereits vier Podestplatzierungen ein, konnten im Audi R8 LMS bis dato aber noch keinen Sieg in der Liga der Supersportwagen einfahren. Werden sie auf dem Nürburgring den ersehnten Sprung auf den obersten Podestplatz schaffen? Ende Juni gab es in der Eifel bereits Grund zum Jubeln: Mies / De Phillippi gewannen mit ihrem Audi den vierten Lauf zur VLNLangstreckenmeisterschaft und machten für die Mannschaft aus Niederdreisbach (Landkreis Altenkirchen) den 20. Gesamtsieg auf der legendären Nordschleife perfekt. „Der Wechsel zu Audi war für uns schon eine sehr große Umstellung. Mit einem sehr guten Team und tollen Partnern haben wir aber ein super Paket geschnürt“, sagt Teamchef Wolfgang Land, der in diesem Jahr seine erste Saison im ADAC GT Masters bestreitet. „Wir konnten uns sehr gut vorbereiten und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Dass wir heute in der Fahrer-, der Junior- und der Teamwertung vorne liegen, ist kein Zufall. Für den Nürburgring, unser Heimrennen, bin ich wiederum sehr zuversichtlich. Allerdings sind dort sicherlich auch Corvette, Lamborghini und der Mercedes-AMG sehr stark. Die Besucher dürfen sich auf ein spannendes Rennen in der Eifel freuen.“ Der Vorsprung von Mies / De Phillippi auf die zweitplatzierten Callaway-Competition-Piloten Daniel Keilwitz (Villingen) / Jules Gounon (Frankreich) beträgt gerade einmal drei Zähler. Die bewährte Corvette Z06.R GT3 ist mit fünf Siegen bisher der erfolgreichste Supersportwagen am Ring. Das neue Einsatzfahrzeug, die Corvette C7 GT3, wurde in der Saison 2016 bereits zwei Mal als Erster abgewinkt und könnte sich in der Eifel erstmals in die Siegerliste eintragen. Die Krone in der Liga der Supersportwagen ist hart umkämpft – und auf dem Nürburgring werden am ersten August-Wochenende die Weichen im Titelkampf gestellt. Außerdem sorgen die ADAC Formel 4, die ADAC TCR Germany sowie der Deutsche Tourenwagen-Cup (DTC) und die Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) für ein abwechlungsreiches Rahmenprogramm.





