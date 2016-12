Credit: AvD / Tom Linke ad08 Credit: AvD / Tom Linke ad08

Rund einen Monat vor dem AvD-Oldtimer-Grand-Prix vom 12. bis 14. August auf dem Nürburgring treffen bei den Organisatoren laufend neue Nennungen ein. In den zehn Rennklassen, zwei Gleichmäßigkeitsprüfungen und zahlreichen Demonstrationsfahrten zeichnen sich volle Starterfelder ab, die viele einzigartige Rennsport-Ikonen präsentieren. Ein Zuschauermagnet: Das Feld der zweisitzigen Rennwagen und GT bis 1960/61: Bildschöne Rennwagen, die in den 50er Jahren das Geschehen bei Langstreckenklassikern wie den 24 Stunden von Le Mans oder dem 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring bestimmten. Porsche, Mercedes, Ferrari, Lotus, Cooper, Austin, Aston Martin – die Nennliste enthält alle wichtigen Marken und Modelle. Der Lauf der Sportwagen am Samstagabend führt in die Abenddämmerung hinein und gehört zu den emotionalen Höhepunkten des Wochenendes. Auch sonst ist die Veranstaltung ein Fest für die Sinne: Die Geschichte des Formelsports von den Nachwuchsklassen bis in die Formel 1 ist ebenso nachzuvollziehen, wie die Sportwagenhistorie oder die Geschichte der Tourenwagen- und GT-Klassen. Selbst Vorkriegsrennwagen treten zu Gleichmäßigkeitsprüfungen und Ausfahrten an.

Wer sich das wichtigste Festival für Oldtimer-Rennwagen auf dem europäischen Kontinent nicht entgehen lassen will, kann sich sein Ticket im Vorverkauf sichern: Karten sind über www.eventim.de und über die Ticket-Hotline 01805 311210 für 0,14 € / Min. aus den deutschen Festnetzen, max. 0,42 € / Min. aus den Mobilfunknetzen) erhältlich.

Informationen gibt es unter www.avd-oldtimer-grand-prix.de.



Drei Wochen nach dem Lauf zur Sportwagen-WM (WEC) auf der Eifelstrecke werden sich beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix vom 12. bis 14. August die Urahnen der heutigen Sportprototypen präsentieren. Und ebenso wie die Hybrid-Boliden der heutigen Zeit stellten diese einzigartigen Fahrzeuge die Spitze des Automobilbaus dar. Die Formen der klassischen Sportwagen von Cooper, Lola und Lotus lassen auch heute noch die Herzen höher schlagen. Und die GTs jener Ära stehen ihnen in nichts nach: Mercedes-Benz 300 SLS oder Porsche 356 sind Klassiker, die auf Straße und Rennstrecke eine außerordentlich gute Figur machten und machen. Doch auch Exoten sind im Starterfeld zu bestaunen. So etwa ein Matra René Bonnet Djet 5S vom Beginn der 60er-Jahre. Das französische Modell ist eng mit der Historie des Nürburgrings verknüpft, denn es gab sein werksseitiges Renndebüt beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring 1962. Beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix ist er in der CRB01-Ausführung zum ersten Mal zu sehen. Ein anderer Exot ist der Ferrari 250 GT SWB Breadvan – die aerodynamische Sonderanfertigung eines italienischen Rennteams für die 24 Stunden von Le Mans 1962: ein Einzelstück, dessen Renneinsatz immer wieder Bewunderung hervorruft.



Fahrzeugpräsentationen zeigen einmalige Schaustücke



Zum Programm auf der Rennstrecke gehören beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix traditionell Präsentationen und Demonstrationsfahrten. In ihnen werden Fahrzeuge außerhalb des Wettbewerbs gezeigt, die besondere thematische Schwerpunkte setzen. Den Auftakt macht Porsche bereits am Freitag: Passend zum 40. Jahrestag der ersten Transaxle-Modelle geht eine Parade dieser zwischen 1976 und 1995 gebauten Sportwagen auf die Strecke: An 924, 928, 944 und 968 scheiden sich noch heute die Geister, sitzt hier doch der Motor anders als beim legendären 911 vorne. Doch rund 400.000 Transaxle-Porsche wurden verkauft und machen die Modelle zu einem wichtigen Teil der Porsche-Historie. Faszinierende Sammlungen von Rennfahrzeugen werden auch Skoda und Opel mit zum Nürburgring bringen. Sie werden im Fahrerlager ausgestellt und gehen am Wochenende auch zur Präsentation auf die Strecke. Skoda zeigt seine Rennsporthistorie am Freitag und Sonntag. Opel schickt seinen Korso am Samstag auf die Strecke. Bildschöne Rallyefahrzeuge der 60er- bis 90er-Jahre bringt die Fahrervereinigung „Slowly Sideways“ zum Nürburgring. Sie sind am Samstag und Sonntag auf der Nordschleife und am Samstag auch auf dem Grand-Prix-Kurs zu bewundern. Auch Veranstaltungspartner Motor Klassik nutzt beide Streckenvarianten: Der Leserlauf der Fachzeitschrift ist samstags auf der Grand-Prix-Strecke und sonntags auf der Nordschleife zu Gast.



Volvo Forum macht Station am Nürburgring



Zum Kreis der prominenten Automobilhersteller, die sich beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix präsentieren, stößt in diesem Jahr erstmals Volvo hinzu. Die schwedische Marke präsentiert ihre brandneue 90er-Baureihe und wird am Nürburgring ihren aktuellen Modellen historische Ikonen gegenüberstellen. Zu sehen ist ein P1800 als Urahn der Oberklasse-Limousine S90 und der Kombi-Coupé P1800ES, der dem modernen V90 gegenübergestellt wird. Ganz passend zum Renn-Ambiente zeigen die Schweden überdies zwei reinrassige Racer: Ein S60 Polestar, der aus dem aktuellen Tourenwagen-WM-Programm abgeleitet wurde, wird von einem Volvo 142 gespiegelt, der den Stand weithin sichtbar krönen wird. Der 2,2-Liter-Rennwagen von 1970 wurde seinerzeit aufwändig mit allen verfügbaren Volvo-R-Sport-Teilen ausgerüstet und ist ein seltenes Zeugnis der Motorsporthistorie des nordeuropäischen Automobilbauers.



Motor Klassik macht mit Special Lust auf den AvD-Oldtimer-Grand-Prix



Wer alles Wichtige zum AvD-Oldtimer-Grand-Prix bereits vor der Veranstaltung lesen möchte, der sollte sich unbedingt die August-Ausgabe der Zeitschrift Motor Klassik sichern. Denn jedem Exemplar liegt das große Special-Heft zum Oldtimer-Event bei, das viele Tipps zur Veranstaltung und lesenswerte Storys beinhaltet. So geht es um den 50. Jahrestag der 3-Liter-Ära in der Formel 1, in der die legendären Cosworth-Motoren für eine nie dagewesene Vielfalt im Starterfeld sorgten. Vorgestellt wird außerdem ein Porsche 924 GTP – er ist heute im Werksbesitz und wird beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix zu sehen sein. Am Steuer des 1984 in Le Mans gestarteten Fahrzeugs wird voraussichtlich Sportwagen-Star Derek Bell sitzen. Auch das Programm der Fachzeitschrift während der Veranstaltungstage ist übrigens schon festgezurrt: Im Fahrerlager wartet wieder das große Motor-Klassik-Zelt, in dem einzigartige Rallyefahrzeuge zu sehen sein werden. Der schon lange restlos ausgebuchte Leser-Korso wird 125 Teilnehmer am Samstag auf die Grand-Prix-Strecke und sonntags über die Nordschleife führen.



Ein unvergesslicher Tag für herzkranke Kinder



Zum festen Programm beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix gehört der Besuch von Kindern und Angehörigen, die der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. gemeinsam mit dem Automobilclub von Deutschland ermöglicht. Bis zu 20 Kinder von sechs bis 19 Jahren erleben dabei einen unvergesslichen Tag und dürfen Rennluft schnuppern. „Wir führen sie durch die Boxengasse, in die Boxen, in die Race-Control, wo man auf den Bildschirmen die ganze Strecke einsehen kann. Auch der Besuch auf dem Siegerpodest darf nicht fehlen, damit sie einmal auch ganz oben stehen“, erläutert Marino Engels, der die Idee zu dieser Aktion hatte. Der Ex-Rennfahrer ergriff die Initiative nach der Geburt seiner Tochter und kann seitdem mit Hilfe von vielen Unterstützern Vereine aus ganz Deutschland einladen. Seit 16 Jahren gibt es diese Besuche, die die Organisatoren auf besondere Art belohnt: „Wir freuen uns jedes Jahr auf die Veranstaltung und die glücklichen Augen der Kinder“, so Engels.



Danner, Stippler und Strycek im TÜV-Expertengespräch



Zum Anziehungspunkt für Klassik-Interessierte wird beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix in diesem Jahr die Hospitality des TÜV Rheinland. Im Zelt des Event-Partners trifft Norbert Schröder, Leiter Competence Center Classic Cars des TÜV Rheinland auf AvD-Sportpräsident und Ex-Rennfahrer Volker Strycek, den ehemaligen DTM-Piloten und heutigen Formel-1-TV-Experten Christian Danner sowie TÜV-Markenbotschafter und Rennfahrer Frank Stippler. Der Fachvortrag zum Thema „Der Oldtimer – zwischen Leidenschaft und Invest“ ist nicht nur für Besitzer von klassischen Automobilen interessant, sondern auch für alle, die mit dem Gedanken liebäugeln, sich einen Oldtimer zuzulegen. Die Vorträge finden am Samtag um 11:15 Uhr (mit Strycek und Stippler) sowie am Sonntag um 13:00 Uhr (mit Strycek und Danner) statt. Christian Danner wird darüber hinaus auch zur Autogrammstunde am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr in der Hospitality im Fahrerlager sein.





Links: www.avd-oldtimer-grand-prix.de