v.l.: Uwe Szymanski (kfm. Direktor), Dr. med. Christian Elsen (Leitender Oberarzt), Thomas Neuhaus (Oberarzt), Dr. med. Christoph Rick (Oberarzt); © Foto: Joachim Schröder

Der Einladung zum nunmehr zweiten Prümer Schmerztag folgten erneut zahlreiche Gäste. Diesmal kamen über 150 Interessierte aus allen Altersgruppen und informierten sich im St. Joseph-Krankenhaus über das Thema „Schmerz im Alter“.



Dr. Elsen, Initiator des zweiten Prümer Schmerztages, der im Rahmen des deutschlandweiten Aktionstages gegen den Schmerz jeden ersten Dienstag im Juni stattfindet, freute sich über die sehr gute Resonanz: „Der zweite Prümer Schmerztag war wieder ein sehr großer Erfolg. Die Resonanz der Bevölkerung zeigt uns, dass das Thema Schmerz wirklich viele Menschen in jeder Altersstufe betrifft.“ Uwe Szymanski als kaufmännischer Direktor ergänzte: „Wir sind hier in Prüm in der glücklichen Situation, dass wir in unserem Krankenhaus in allen Abteilungen dem Schmerz mit qualifizierten Personal, welches immer auf dem aktuellsten Stand der Medizin ist, begegnen können“.

Die Organisatoren sind sich nach dieser positiven Resonanz einig: „Wir freuen uns auf den dritten Prümer Schmerztag im Jahr 2017!“



Aus jeder Fachabteilung der Klinik berichteten die Mediziner über Erkrankungen und verschiedenste Therapiemöglichkeiten. Oberarzt Thomas Neuhaus als Chirurg sprach umfassend über das Thema der Arthrose und deren Behandlungsmöglichkeiten. Die geriatrische Versorgung am St. Joseph-Krankenhaus Prüm wurde von Dr. med. Christoph Rick als leitendem Arzt der Abteilung für Geriatrie sehr anschaulich dargestellt.

Der Chefarzt der anästhesiologischen Abteilung, Dr. med. Thomas Erb, informierte die interessierten Gäste zusammen mit der Leitung der Palliativstation, Sr. Marita Laures, über Schmerzen am Lebensende und deren Therapie im Rahmen der palliativmedizinischen Behandlung.

Der Bereich der Besonderheiten der Schmerztherapie im Alter und deren Behandlung durch Multimodale Konzepte wurden im Vortrag von Oberarzt Dr. med. Christian Elsen abschließend vorgestellt.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einfache Bewegungsübungen zum Mitmachen sowie umfassende Informationen über Entspannungsverfahren und deren praktische Übung.





Links: www.ct-west.de