TRIER. Die erste Ankündigung des großen sportlichen Ereignisses im nächsten Jahr in Trier gab es schon: Mit dem Fackellauf im Rahmen der Heilig-Rock-Tage Anfang April konnten die rund 300 Teilnehmer und Zuschauer schon einen Vorgeschmack auf das sportliche Inklusions-Event erleben. Jetzt steht auch der Termin für 2017 fest: Vom 12. bis 14. Juni 2017 wird die Domstadt Austragungsort der Special Olympics Landesspiele sein. Special Olympics Rheinland-Pfalz, die Stadt und die Lebenshilfe Trier erwarten rund 1.300 Sportler mit und ohne geistige Behinderung die gemeinsam mit ihren Familien und Trainern an den Start gehen werden.



Die Athleten werden sich in 14 Sportarten und einem wettbewerbsfreien Angebot messen. „Die Spiele in Trier sollen einen deutlichen Impuls für die Inklusion von Menschen mit Behinderung geben“, sagt Karl-Heinz Thommes, Präsident von Special Olympics Rheinland Pfalz. „Wir freuen uns schon jetzt auf viele Teilnehmer und ein wunderbares Fest der Begegnung in Trier“, so Thommes weiter. Insgesamt werden mit Familien und Trainern der Sportler und den ehrenamtlichen Helfern mehr als 3.500 Personen erwartet.



Die Vorfreude auf das sportliche Highlight ist auch bei den Verantwortlichen der Stadt Trier zu spüren. „Die Trierer Bevölkerung hat sich mit großem Engagement an der Erstellung des Aktionsplanes Inklusion beteiligt. Ich bin mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger 2017 genauso die Landesspiele unterstützen werden und dass die Spiele zu einem großartigen Fest für die ganze Stadt werden. Wir werden alles dafür tun, dass dies gelingt“ freut sich Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier.



Special Olympics ist weltweit die größte - vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte - Sportbewegung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung.

Der Landesverband in Rheinland-Pfalz schafft durch ein ganzjähriges regelmäßiges Sporttraining und Wettbewerbe in über 15 Sportarten jährlich für über 5.000 Kinder und Erwachsene eigene Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Rheinland-Pfalz.

Über den Sport hinaus ist Special Olympics eine Alltagsbewegung mit einem ganzheitlichen Angebot. So schaffen das Gesundheitsprogramm Healthy Athletes®, das Familiennetzwerk und der inklusive Unified-Sport® Erfolgserlebnisse und Teilhabemöglichkeiten für jeden Einzelnen.

Der Landesverband Special Olympics Rheinland-Pfalz wurde 2004 gegründet und ist als Verband mit besonderen Aufgaben eigenständiges Mitglied im Landessportbund Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rlp.specialolympics.de.



Das Highlight im Veranstaltungskalender von Special Olympics Rheinland-Pfalz stellen die im zweijährigen Rhythmus ausgetragenen Special Olympics Landesspiele dar. Das Sportevent für Menschen mit und ohne geistige Behinderung findet 2017 in Trier statt.

Die Domstadt erwartet vom 12. bis 14. Juni 2017 über 1.000 Sportler mit geistiger Behinderung, die in 14 Sportarten sowie einem wettbewerbsfreien Angebot an den Start gehen werden. Das Special Olympics Gesundheitsprogramm sowie Angebote für Familien werden einen wichtigen Bestandteil bilden.

Durch die breite Unterstützung der Bevölkerung und über 500 ehrenamtlichen Helfern sollen die Spiele zu einem unvergesslichen Erlebnis für Menschen mit - aber auch ohne Behinderung werden.

Die Special Olympics Landesspiele fanden bisher in Bad Kreuznach (2006), Mayen (2009), Bitburg (2011) Kaiserslautern (2013) und Speyer (2015) statt.





www.rlp.specialolympics.de